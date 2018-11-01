【檳11歲女童被性侵】裸照性騷 女童崩潰 微信揭惡行









（檳城1日訊）臉書流傳檳城11歲女童被性侵案，原來在受害者的性格出現劇變及喜怒無常時，家人還以為她撞邪，或正踏入青春期的叛逆表現，沒及早發現真相，直到姑姑鼓勵她用手機軟件溝通，受害者才提起勇氣透露心事，揭發此案。

受害者的姑姑今日接受本報訪問時說，現已14歲的侄女，其性格向來文靜，許多心事都藏起不說，但11歲開始，侄女的性格出現很大轉變。

“侄女經常一時開心歡笑後，突然就無故遷怒他人，家人也莫名其妙，摸不透她的性格。”

經姑姑溝通始揭性侵案

她說，家人甚至接獲居民投訴，指侄女平日還高空拋物，當時家人還以為是撞邪，或正踏入青春期的叛逆表現。

“我還吩咐母親，不如帶侄女去看心理醫生，了解她性格突變主因，但最後卻不了了之。”

她指出，不曾想到侄女是因被性侵，不敢跟旁人道出真相，才有反叛舉動宣洩心情。

她說，幾天前，相信侄女無法承受嫌犯一而再，再而三的糾纏壓力，一大早來她家拜訪，但侄女卻選擇沉默和掉淚。由於時下年輕人習慣用手機溝通，她便鼓勵侄女也用手機透露心事。

“侄女從7歲起便和我同住了2年，也是我心肝寶貝，在小輩中我最疼愛的就是她。”

沒開3條件息事寧人

“當我知道侄女被性侵多年後，便要求嫌犯當晚來我家對質。”

她說，在嫌犯承認一切罪行後，家人當下決定報警討回公道，也沒臉書流傳指“受害者母親開出3個條件息事寧人”。

據了解，嫌犯和受害者的母親為同事關係，受害者因面對功課問題，請教嫌犯才遭遇不幸。

警方在10月29日接獲投報後，援引刑事法典376條文（強姦罪）調查此案，約50歲嫌犯已被延扣調查。目前，受害者被帶到檳州婦女醒覺中心接受心理輔導。

嫌犯誘姦女童至少7次 近期又再發裸照騷擾

在臉書流傳嫌犯被公審的視頻中，其中一名在場者透露，嫌犯在3年前見受害者不懂“男女之事”時，因而拐騙強姦對方至少7次。

他說，受害者升上中學後，開始略懂兩性關係，羞於此事發生在自己身上，因此悶悶不樂。

他說，最近嫌犯又再騷擾受害者，還發送自己的裸照，受害者恐慌不知如何是好，於是求助其姑姑。

“據我了解，嫌犯曾擔心性侵真相曝光，還苦苦哀求受害者的母親壓下此事。”

據了解，嫌犯曾在煮炒檔謀生，近年則任職Grab電召車司機。

受害者的父親多年前到澳洲謀生後，母親便帶她及其兄姐移居檳城。

章瑛：保護孩童醒覺不足 女童家人不應社媒留言

（檳城1日訊）檳州婦女、家庭、社會發展、性包容及非伊斯蘭事務委員會主席章瑛行政議員指出，11歲女童遭50歲嫌犯性侵事件的發生，顯見家長與社會對保護孩童的醒覺與警惕仍不足。

她說，雖然這事件是在3年前發生，但據知這名受害人的家人近日有在社交媒體上留言，此舉非常不當。這會對受害者造成傷害，千萬別再這樣做。

“我有指示特別助理嘗試聯繫受害者的家人，然後會通過檳州婦女醒覺中心（WCC）提供所需援助。也希望警方加速處理此案。”

她今日受到光明日報訪問時說，當局希望這名目前沒上學的14歲受害者，有機會重返校園求學，或學習一技之長。

她指出，此遭遇會對少女的人生造成莫大影響，希望她的家人可以支持、安慰及幫助她，勿在網上留言，此舉猶如在傷口上撒鹽。

“對一名只有11歲的女童來說，遇到了這種事時是多麼的無助，社會醒覺需要大幅度提升。”

“我們更希望各校家教協會扮演重要角色，舉辦更多醒覺講座與教育活動，讓學生與家長參加，通過講師教導以提高保護子女的醒覺。”

州政府關注兒童性侵 已印製保護孩童指南

章瑛指出，州政府一向來都很關注兒童遭性侵的案件並且付諸於行動，於今年4月印製了2萬本的《身體安全指南》冊子，免費贈送予州內學府，以便普及化及提高人民對保護孩童的醒覺。

她指出，有關冊子分成中文、英文、馬來文與淡米爾文4種媒介語，方便各校老師教導讓學生保護自己，避開被性侵危機。

“這是州政府出版的第一本保護孩童的指南，目前中文版的指南已如火如荼印製，相信很快可供應，我們已發信徵詢各校需求，而許多學校已回信需要有關冊子。”

任何單位或家長若有相關需求，可聯絡她的辦公室免費索取。

她說，讓家長、老師儘早學習和領悟這方面的知識，才會懂得如何保護孩子與學生，也能懂得察覺孩子在性格與行為上出現的變化，查出他們到底發生了甚麼事。

“孩子一旦被侵犯，他們的行為舉此一定會有異樣，比如上課時心不在焉，甚至變得沉默寡言，這是他們無從求助的反應，需要成人高度關注、醒覺、揭發與援助。”

她說，有關冊子指導如何教受害者把真相說出來，進而求助。

她吁請校長能在周會上提供學生這方面的警惕需知，告訴學生如何區分什麼是“被侵犯”、“被傷害”，一旦被觸碰後感覺不舒服，都要趕快求助。