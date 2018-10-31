早上宣布調漲煤氣運送費 國油傍晚U轉指不漲價

（吉隆坡31日訊）國油貿易有限公司（PETDAG）宣布家用煤氣運送費大幅度漲價後不到24小時，疑因引起強烈反彈而突然“U轉”，並宣布有關運送費維持不變。

該公司是於週三早上發文告證實，國油（Petronas）家用煤氣的運送費從下個月起漲價，即12公斤和14公斤裝煤氣運送費經調漲後的價格分別是31令吉和35令吉。

不過，國油貿易在同天傍晚卻另發文告指出，上述煤氣運送費將保持不變，而這是該公司考慮了民眾對運送費的意見和擔憂後，所作出的決定。

在這之前，國油貿易強調，該公司調整的價格，只是涉及家用煤氣被送上門的服務，或是消費者通過Mesralink電召中心預訂運送家用煤氣 （GPHD）的服務 。

貿消部要求解釋

“本公司調整運送服務費是為了符合市場價格率，即12公斤裝和14公斤裝煤氣的運送費從原本的3.20令吉，調整到12公斤裝徵收8.20令吉，以及14公斤裝徵收8.40令吉。”

這份於早上發出的文告也稱，若消費者自行到國油授權的經銷公司和零售店購買煤氣，則有關煤氣的價格依然保持在政府所規定的價格，即12公斤裝售價22.80令吉，14公斤裝的售價為26.60令吉。

根據國油網站展示的價格表，運輸家用煤氣在中馬區的價格為12公斤裝25.80令吉，14公斤裝的為29.80令吉，而東南馬和北馬區的售價則分別是25.20令吉和29令吉。

此外，國內貿易及消費事務部副部長張健仁說，由於國油貿易事先沒有照會貿消部，因此，該部已發函要求國油公司在14天內解釋擅自上調家用煤氣運輸費的理由，並呈上收支財政表。

“一旦國油公司被發現在調整價格後，其利潤高於原本利潤比例，國油公司高層可在2011年價格統制及反暴利法令下被提控。一旦罪成，最高刑罰可被罰款50萬令吉或面對監禁刑罰。”