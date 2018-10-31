【金庸別江湖】武俠小說黃金時代劃句號 三俠隕落 再無江湖













（香港31日訊）金庸、梁羽生和古龍3位武俠小說作家，被稱譽為武俠文壇三劍客，俘虜萬千讀者的心，三人就是整個“江湖”。不過，金庸、梁羽生先後於1972年及1984年相繼封筆，1985年古龍又因酒傷身而早逝，2009年梁羽生病逝，金庸昨天辭世，後繼無人，武俠小說黃金時代宣告結束。

金庸直接取用真實的歷史人物及事件成為小說中心，常能以假亂真，被喻為透過江湖諷刺近代中國的政治；而梁羽生則虛構人物和事件，置入歷史背景中；古龍卻完全拋開歷史背景，不受拘束，憑感性筆觸描寫現實人生。

金庸曾表示，自己是規矩的學者，但古龍卻為人豪爽，有俠氣又浪漫，與其作品一樣，只是太嗜酒；而梁羽生的作品卻要老實一些，也像他的為人。

全球銷量逾億本

金庸從1955年開始寫《書劍恩仇錄》，到1972年以《鹿鼎記》封筆，一共15部武俠小說，部部膾炙人口。據統計，紙本發行的小說，包括盜版在內，全球銷售逾億本，其中單行本再版次數最多的是《天龍八部》，達2124版，其次是《鹿鼎記》2120版。

書迷滿天下 政要商界巨頭都愛看

金庸的武俠小說享譽全球華人社會，不少知名人士都是他的書迷。除了一手為金庸小說解禁的已故中共領導人鄧小平、自號為“風清揚”的阿里巴巴創辦人馬雲外，連現任中國國家主席習近平都對金庸小說頗有涉獵，曾在講話中引用“桃花島”。

習近平在2015年5月到浙江舟山考察調研，在聽取舟山江海聯運情況匯報時，指著展板上的島嶼笑著說，“桃花島，據說金庸沒去過，但他筆下黃老邪的桃花島和這裏一模一樣。後來就按著小說搞了旅遊。”

阿里巴巴創辦人馬雲鍾情金庸小說，可謂人盡皆知，公司的辦公室更是以小說中的武林聖地命名，例如馬雲的辦公室叫“桃花島”、會議室叫“光明頂”等。馬雲又曾在金庸92歲壽辰之時親自拍片祝壽，直言金庸的武俠精神對他及阿里巴巴的企業文化影響深刻，“男人一定要看金庸小說”。

除了風靡了一眾“八十前”的讀者、不少“八十後”、“九十後”甚至“二千後”的新生代亦深受感染，他們對歷史的認識和中國文化的興趣，不少都是源於金庸，其著作更在中港的教育界獲列入中學課程。

湧現“金學”研究

自70年代起，華人文壇便出現了金庸文化現象，其武俠小說成了研究熱點。多年來，中港台澳等多地曾舉辦過金庸小說國際學術研討會，由多位來自世界各地的學者，就金庸小說深入的討論，而網上亦出現大量金庸小說的討論區。著名網站維基百科更有多個有關金庸小說人物的介紹欄目，可見“網絡金學研究”的蓬勃發展。

不過，金庸卻不認同“金學”一詞，認為其作品未能高攀及媲美擁有“紅學”研究的《紅樓夢》。

坦承小說含政治寓意 神龍教影射共產黨

金庸於2013年最後一次接受美國雜誌《紐約客》的耶魯大學東亞研究博士生傅楠（Nick Frisch）訪問時，承認小說具有現代政治寓意，部份來自文化大革命事件為靈感寫作。

金庸更稱，在最後一部作品《鹿鼎記》中的神龍教教主洪安通，就是影射共產黨。

藉小說批判文革

當時正值文化大革命席捲神州大地。神龍教教主洪安通素來喜歡教徒諂媚奉承，教眾齊聲“仙福永享，壽與天齊”，為人心狠手辣，與文革時期的毛澤東十分相似。神龍教內少壯派鬥倒老一輩的情節，也是影射紅衛兵批鬥老革命。

《紐約客》專訪中指出，寫於50年代末的《射鵰英雄傳》雖是一部武俠小說，但卻喚起中國書寫歷史最核心的隱喻：以歷史為鏡，凝視古往，以求燭照當下。

小說中敘述古代北方遊牧民族侵略中原的故事，藉以捕捉共產黨佔領大陸帶來的創傷。故事的主角面臨和金庸世代相同的挑戰：決定加入新興的北方政權或是逃往南方成為愛國遺民，永懷失去故國河山的悲痛。

金庸承認，他後來幾部作品的確有文化大革命部份事件的寓意，傅楠則認為，金庸的武俠小說為中國人保留住強有力的想像力。

作品推英文版 翻譯難度高 分12年出版

金庸在華人世界知名度極高，由於語言關係，相對來說在西方未有同等影響力，但多年來也有不少作品翻譯成英文版，包括《雪山飛狐》、《鹿鼎記》、《射鵰英雄傳》等。其中《射鵰》三部曲自今年初出版第一本，準備會推出12本，分開12年出版。第一本出版後，已在國際上得到高評價。

金庸的作品之中，香港中文大學出版社曾推出《雪山飛狐》的英譯本；香港牛津大學出版社也有出版英文本的《鹿鼎記》和《書劍恩仇錄》。

英書評家予高評價

至近年麥克萊霍斯出版社買下《射鵰》三部曲的翻譯版權，即《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》與《倚天屠龍記》，今年2月推出《射鵰英雄傳》首卷《英雄誕生》，並計劃全數有12本，分12年出版，明年會推出第二卷。

《射鵰》英文版推出後，也在國際得到高評價。英國《衛報》刊登的書評，由小說家泰魯撰寫，形容小說充滿了異常的力量，有大量轉折、預計不到的劇情，也是讓人認識中國的好讀物，他又稱此書現在才有英文版是難以置信。

最討厭韋小寶 金庸最愛令狐沖

金庸筆下塑造了太多經典人物，成為一代代人的記憶，而金庸本人最喜歡的角色又是誰呢？金庸過去在中國校園演講時，曾透露他最喜歡的男主角就是令狐沖，至於女主角，“真的很難說”。

2001年，金庸在浙江大學演講，有學生問“請問您筆下的主角中誰的武功最高呢？”，金庸是這麼回答的，“這個不太好說，男主角我最喜歡令狐沖、楊過、蕭峰。武功最高就不好說了，不過郭靖武功是很好的，算是第一吧。郭靖為國為民，我是很佩服的”。不過，1999年時，有港媒採訪金庸時問其小說中武功最高的人是誰？金庸當時回答“可能是張無忌”，因為“張無忌集各家之長”。

至於最不喜歡的角色又是誰？金庸曾表示，最不喜歡的角色是韋小寶。

較鍾愛4作品

而最喜歡的作品呢？金庸在金庸作品集（三聯版）序中，曾這樣寫道“有不少讀者來信提出一個同樣的問題：『你所寫的小說之中，你認為哪一部最好？最喜歡哪一部？』，這個問題答不了，”因為其每部作品都傾注了自己的感情和思想。

不過，論感情較強烈的作品，倒是有提過，而且一共有4本，即《神雕俠侶》、《倚天屠龍記》、《飛狐外傳》、《笑傲江湖》。

一生3次婚姻 作為丈夫並不很成功

自古才子多風流，金庸一生經歷三段婚姻和一次暗戀；從跟第一任妻子的一見鍾情、第二任妻子的患難與共，到第三任妻子的細水長流，還有一段只得襄王有夢的暗戀。

金庸的第一任妻子叫杜冶芬，兩人在1948年結婚，後離婚，1953年再娶。第二任妻子名為朱玫，新聞記者出身，生二子二女。

1976年金庸與朱玫感情破裂，主動提出離婚，並娶年輕29年的林樂怡為妻，他曾說過“我作為丈夫並不很成功。”

林樂怡認識金庸時才16歲，比金庸小20多歲。問及金庸和現任太太林樂怡“怎樣維係良好的夫妻關係”，他坦言：“也沒什麼。平時她什麼都很遷就我，到她發脾氣時，我便忍住不回嘴。跟她的關係不算特別成功，又不算很失敗，和普通夫妻一樣啦。”