射鵰成絕響 群雄悼金庸















（香港30日訊）筆名為金庸的武俠小說泰斗查良鏞，今天下午在香港養和醫院病逝，享年94歲。

查良鏞筆下創作多部膾炙人口的武俠小說，包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等。

查良鏞亦是一代報人，憑著一枝健筆建立報業王國。在風雲不定的上世紀60年前夕，查良鏞毅然走出左派報章陣營，創辦《明報》，創作小說之餘，筆耕社論。《明報》由一份銷量千多份的小報，數十年間成為在香港政經界具影響力的知識份子報章，是香港文人辦報的典範。

一代報人創辦明報

金庸在1924年3月10日浙江省海寧縣出生，1940年代後期移居香港。

1947年，查良鏞大學畢業後受聘於上海《大公報》，任國際新聞編輯。1948年《大公報》香港版復刊，急需翻譯人員，查良鏞被報館調派來港，1952年又調任《新晚報》副刊編輯。1959年，35歲的查良鏞以寫武俠小說賺來的稿費積蓄8萬元，聯同舊同學沈寶新出資2萬元，創辦《明報》，出任總編輯兼社長。

《明報》起初屬小報，靠馬經及武俠小說招徠，銷量只有約一千份。到1962年，中國發起大躍進運動，大批難民湧入香港，明報詳盡深入報道，逐漸建立了報紙風格，銷量亦上升至5萬份。

查良鏞親筆撰寫《明報》社評達20年，1963年他在社論駁斥中國外長陳毅“寧要核子，不要褲子”言論，被香港左派群起圍攻，與《大公報》展開筆戰。1967年暴動期間，查良鏞在社論對暴徒口誅筆伐。鬥委會將他列為十大漢奸之一，他更曾收到炸彈郵包的死亡恐嚇，警方政治部需對他提供24小時保護，他每次坐車外出都用不同的假車牌，以避開跟蹤。

文革期間，中國對外封鎖，《明報》全力挖掘中國大陸新聞，經常爆內幕消息，包括獨家報道華國鋒獲毛澤東一句“你辦事，我放心”，欽點接任中共總書記，轟動一時。此外，查良鏞對副刊亦非常重視，專欄作家均經他親自拍板選用，倪匡、亦舒、黃霑等知名作家輩出。

一手寫社評一手寫武俠

查良鏞亦大肆擴展報業王國，1966年他有感中國文化在文革中備受摧殘，於是創辦《明報月刊》，初期曾兼任總編輯，以承傳中國文化為己任；1968年查又創辦主打娛樂、名人及時裝的《明報周刊》；1969年《明報晚報》創刊。

《明報》在80年代急速發展，但查良鏞亦開始部署退休。1989年，65歲的查良鏞宣佈辭去社長一職。《明報》在1991年3月正式上市，同年，查良鏞決定將《明報》出售予商人于品海。1993年查宣佈辭任董事局主席，向他一手創辦的《明報》正式告別。

有華人的地方

就有金庸武俠

金庸一生共創作了15部長、中、短篇小說，歷年來其筆下的著作屢次改編為電視劇、電影等，對華人影視文化可謂貢獻重大，亦奠定其成為華人知名作家的基礎，素有“有華人的地方，就有金庸的武俠”的稱讚。

金庸的作品以小說為主，兼有政論、散文等。自1955年的《書劍恩仇錄》開始至1972年的《鹿鼎記》正式封筆，共寫了15部膾炙人口的武俠小說，讀者遍及全球，被喻為20世紀最具影響力的武俠小說作家。

最早期金庸熱是從港澳開始，接著延燒到台灣，其後是在中國造成影響，可說金庸熱潮燃燒至整個華語圈。近年來，金庸作品也被翻譯成日文等其他文字。

被稱香江四才子

除了與古龍、梁羽生被稱為“中國武俠小說三劍客”外，金庸還與黃霑、倪匡和蔡瀾被外界合稱“香江四大才子”。

鄧小平親自接見

小說獲解禁掀風潮

金庸是中國已故領導人鄧小平第一個接見的香港人。文革時期，鄧小平落難時，金庸在香港聲援他，所以鄧小平復出掌權後，邀請金庸到北京長談。1981年7月18日，鄧小平在北京人民大會堂接見金庸。

文革時期聲援鄧

鄧小平見金庸有個人理由，文革期間的1969年10月，鄧小平被流放到江西南昌郊外農村。金庸在《明報》的多篇社評中對鄧小平的才華和風骨予以高度評價，明確表示支持鄧小平，更預言，鄧小平一定會“東山再起”。金庸成了林彪、江青四人幫眼中的“香港頭號反動文人”。據傳，黨內有人主張暗殺金庸。

金庸也在多種場合說過同一句話：我這一輩子最佩服的人是鄧小平”，在金庸眼裡，鄧小平就是其筆下的郭靖。

金庸與鄧小平會面後，回到香港，立即給鄧小平寄了一套《金庸小說全集》。一次，鄧小平的女兒鄧楠見到金庸，告訴他說：“爸爸很喜歡看你的小說，每天晚上睡覺之前都看幾頁。”這次會面後不久，金庸小說在中國開禁，掀起了潮流。

一生榮譽不計其數

小行星以他命名

金庸一生奪得榮譽不計其數，包含獲頒大英帝國官佐勳章勛銜、法國政府榮譽軍團騎士勛銜、法國文化部法國藝術及文學司令勛銜等，2000年獲香港政府頒贈最高榮譽大紫荊勳章，甚至國際天文學會2001年還將一小行星命名為“金庸”。

金庸同時也是英國牛津大學、劍橋大學、新加坡東亞研究所榮譽院士，同時也是包含香港大學、北京大學等多所知名院校名譽博士或名譽教授。

金庸劇掀華人影視熱

捧紅無數藝人

金庸早年曾在電影公司擔任編導，寫小說時不自覺將劇本分鏡概念注入，文字充滿影像感，在兩岸三地影視界掀起改編熱潮超過半世紀而不衰，劉德華、梁朝偉、黃日華、周星馳等都曾因扮演他筆下的人物而大紅。林青霞將他所創造的人物“東方不敗”演出自己生命，更是影史上經典。

“小龍女原型”女星夏夢

金庸年輕時，與影視界就有淵源，曾在左派影業擔任編導，有傳他的夢中情人正是左派影業的“大公主”夏夢，他筆下如天仙化人般的小龍女、香香公主等絕色，據稱靈感來源都是夏夢。這段苦戀雖然沒有結果，卻讓他筆下多了不少膾炙人口的美女。

金庸創辦明報，為刺激銷量，以他的連載小說作為號召，“神鵰俠侶”等經典就是這樣寫出來，往往還未連載完就被改拍為粵語片，謝賢年輕時都演過楊過，是華人影史第一代的神鵰大俠。

台灣以往查禁金庸小說，連帶讓這些粵語電影都不能上映。曾經曇花一現的香港佳藝電視台，雖然壽命才3年，卻是“金庸熱”始作俑者，當初為了和香港龍頭TVB競爭，靈機一動想到拍金庸武俠劇，1976年4月《射鵰英雄傳》開播，白彪與米雪扮演郭靖、黃蓉，以新秀掛帥卻締造百萬收視人口，讓TVB大驚失色，開始搶購金庸版權。進入80年代後，包括劉德華和陳玉蓮《神鵰俠侶》、梁朝偉和劉德華《鹿鼎記》、黃日華《天龍八部》等，都是TVB出品。

出身大家族

錢學森徐志摩都是親戚

金庸出生在浙江海寧轄下袁花古鎮的一個名叫赫山房的大家族裡。徐志摩是他的表哥，女高音歌唱家蔣英和“兩彈一星”元勳錢學森是他的表姐和表姐夫。

細心的網民還發現，金庸小說裡的表哥們，從慕容復到汪嘯風再到衛璧，個個風度翩翩、氣質俊朗，卻也個個薄情寡義，反射他對負心徐志摩的不滿。

醜化表哥 疑因徐志摩

金庸和杭州的淵源同樣頗深，他曾在浙江大學人文學院擔任長達8年之久的院長一職。直到今天，浙大師生依然親切地稱呼金庸為“大師兄”。

金庸作品

金庸小說之間經常有所關係，除了《射鵰》三部曲、《天龍八部》與《笑傲江湖》外，《碧血劍》與《鹿鼎記》，《書劍恩仇錄》與《飛狐外傳》與《雪山飛狐》皆有關聯。

金庸曾把所創作的15本小說中的14本名稱的首字聯成一副對聯：飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛。短篇小說《越女劍》未入對聯內。

書劍恩仇錄

碧血劍

射鵰英雄傳

雪山飛狐

神鵰俠侶

飛狐外傳

白馬嘯西風

鴛鴦刀

倚天屠龍記

連城訣

天龍八部

俠客行

笑傲江湖

鹿鼎記

越女劍