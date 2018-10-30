不再賄賂民 希盟政府須逐步停止





（吉隆坡30日訊）首相敦馬哈迪說，前朝政府涉貪者眾多，但新政府人手短缺，唯有優先處理“大魚”，並在收集足夠證據後，才對付其他涉貪者。

他也直指前朝政府各個階級的政府機器腐化，而新政府礙於上台後所推動的新政策有很多工作要進行，因此而留住一些官員。

推動新政需留官員

“不過，只要發現有官員涉貪， 就會盡快開除他們。”

他於今日在2018年反貪污峰會致詞時指出，前朝政府“偷錢”後再發放“免費錢”給人民，養成人民依賴政府的習性，以致新政府不能突然停止這些做法，但將會逐步停止“賄賂人民”。

他坦承，要改變人民“依賴政府及享受免費”的思維並不容易，因為這種政策一旦停止，他們就會陷入困境，所以必須逐步廢除這種“賄賂人民”的做法。

“就因為前朝政府連最高領導也涉貪，上樑不正下樑歪，連帶影響整個政府機器，因此，新政府必須從一開始就展現肅貪決心，確保貪腐者受到懲罰。”

馬哈迪指出，上台至今約6個月以來，媒體沒有關於新政府貪污的報道，也沒有人指控新政府涉及貪污，反觀前朝政府時代，不論是媒體或民眾，甚至部落格都在談論貪污事件。

“新政府正在重新塑造政府，需要經驗豐富的官員，不幸的卻是經驗豐富的官員也被發現涉及貪污，其中一人已經被控。”

“只要有證據，他們（涉貪官員）將會被提控。”

他說，由於還有很多工作要做，新政府不能只是專注於打擊貪污，必須確保人民擁有正確的肅貪觀念，以新的法律取代舊有壓迫人民的法律。

前朝有人鼓勵貪污

他說，若人民對打擊貪污有強烈的感覺，對政府打擊貪污相信將會是事半功倍，但前朝政府有些人卻鼓勵貪污。

“就好像漁民根本是領取薪水，我們沒有能力這麼做。我們沒有偷錢來給人民，我們是徵收稅務，然後審慎地分配這些稅收，我們沒有錢給人民，必須減少開支。”

他說，人民被前朝政府養成“依賴政府獲取免費錢”的習慣，而非自行賺錢。

拒與罪犯檯底交易

馬哈迪強調，他不會與罪犯進行檯底交易。

他在記者會上說，土著團結黨沒有與任何巫統國會議員達成任何協議，包括利用金錢獻議引誘他們跳槽。

“我們已經闡明，他們必須退出巫統，在成為獨立人士一段時間後，才可以申請加入土著團結黨。”

“日里區國會拿督斯里慕斯達法也是在成為獨立議員之後，才獲得土著團結黨批准他的入黨申請。”

詢及有巫統領袖是受到利誘而加入土著團結黨的問題時，馬哈迪說，若有任何人發現當中存在貪污元素，可以向反貪會投報，他們會採取行動，但至今沒有涉及金錢。

一馬弊案美瑞獅城已出手

詢及其他國家針對一個馬來西亞發展公司弊案採取的行動時，馬哈迪說，新加坡早已經採取行動，甚至關閉一家涉及的銀行，退回相關款項給馬來西亞。

他指出，瑞士已經在處理該國的洗錢事件，美國司法部也多次公佈其行動，雖然沒有點名納吉是涉貪的關鍵人物，只稱之為“馬來西亞一號官員”，然而大家心照不宣。有關馬新領導人非正式會議展延，馬哈迪表示，他不認為展延，而且這還是他第一次聽說。

保護外資免遭索賄

馬哈迪說，馬來西亞將會保護有意在我國投資的外資，讓他們免於貪污官員索賄刁難。

他在記者會上促請被索賄的投資者挺身舉報這類不當行為。

“目前沒有接獲任何投報，若有任何知情人投報，我們將會展開調查。”

“告訴我們，我們將保護你，採取行動對付貪污官員。”

馬哈迪說，自從希望聯盟入主布城，許多之前拒絕來馬投資的外資已轉態。

他說，現任政府不像前朝政府，不會要求送30%股權，或刁難駁回項目申請。

“他們（外資）說，他們對現任政府提供的待遇感到滿意。”

他也希望人民扮演吹哨者，“若新政府涉及貪污，舉報者不會受到對付，新政府也積極避免貪污。”

馬哈迪強調，隨著新政府恢復法治精神，任何一方濫權，其他兩方都可以採取行動。

“我國三權分立，沒有人可以凌駕法律，任何人違法都會受到制裁，這項工作正在進行中，任何人違法都會受到處罰。”

另外，馬哈迪說，政府治理國家需要錢，政府因人民有意資助而設立了一個基金，可是，若有人要捐出大筆錢，卻可能會成為貪污的源頭。

“打擊貪污攸關公眾利益，人民和商界必須了解，即使可以憑貪污得到眼前短利，國家卻無法發展與繁榮，最終得不償失。”

他指出，有一家公司有意捐助1億令吉給政府的希望基金，但在發現該公司有問題，意圖影響政府決策之後，因此拒絕該筆捐款。

無論如何，他不願意點名有關公司。

拒與罪犯檯底交易

馬哈迪強調，他不會與罪犯進行檯底交易。

他在記者會上說，土著團結黨沒有與任何巫統國會議員達成任何協議，包括利用金錢獻議引誘他們跳槽。

“我們已經闡明，他們必須退出巫統，在成為獨立人士一段時間後，才可以申請加入土著團結黨。”

“日里區國會拿督斯里慕斯達法也是在成為獨立議員之後，才獲得土著團結黨批准他的入黨申請。”

詢及有巫統領袖是受到利誘而加入土著團結黨的問題時，馬哈迪說，若有任何人發現當中存在貪污元素，可以向反貪會投報，他們會採取行動，但至今沒有涉及金錢。

一馬弊案美瑞獅城已出手

詢及其他國家針對一個馬來西亞發展公司弊案採取的行動時，馬哈迪說，新加坡早已經採取行動，甚至關閉一家涉及的銀行，退回相關款項給馬來西亞。

他指出，瑞士已經在處理該國的洗錢事件，美國司法部也多次公佈其行動，雖然沒有點名納吉是涉貪的關鍵人物，只稱之為“馬來西亞一號官員”，然而大家心照不宣。有關馬新領導人非正式會議展延，馬哈迪表示，他不認為展延，而且這還是他第一次聽說。

保護外資免遭索賄

馬哈迪說，馬來西亞將會保護有意在我國投資的外資，讓他們免於貪污官員索賄刁難。

他在記者會上促請被索賄的投資者挺身舉報這類不當行為。

“目前沒有接獲任何投報，若有任何知情人投報，我們將會展開調查。”

“告訴我們，我們將保護你，採取行動對付貪污官員。”

馬哈迪說，自從希望聯盟入主布城，許多之前拒絕來馬投資的外資已轉態。

他說，現任政府不像前朝政府，不會要求送30%股權，或刁難駁回項目申請。

“他們（外資）說，他們對現任政府提供的待遇感到滿意。”

他也希望人民扮演吹哨者，“若新政府涉及貪污，舉報者不會受到對付，新政府也積極避免貪污。”

馬哈迪強調，隨著新政府恢復法治精神，任何一方濫權，其他兩方都可以採取行動。

“我國三權分立，沒有人可以凌駕法律，任何人違法都會受到制裁，這項工作正在進行中，任何人違法都會受到處罰。”

另外，馬哈迪說，政府治理國家需要錢，政府因人民有意資助而設立了一個基金，可是，若有人要捐出大筆錢，卻可能會成為貪污的源頭。

“打擊貪污攸關公眾利益，人民和商界必須了解，即使可以憑貪污得到眼前短利，國家卻無法發展與繁榮，最終得不償失。”

他指出，有一家公司有意捐助1億令吉給政府的希望基金，但在發現該公司有問題，意圖影響政府決策之後，因此拒絕該筆捐款。

無論如何，他不願意點名有關公司。