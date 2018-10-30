萊納儲存廢料准證延長









（吉隆坡29日訊）萊納公司證實，該公司在馬來西亞廠房庫存底流中和固體（NUF）的臨時許可期限已獲得延長。

萊納公司秘書安德魯說，萊納之前已為管理與處置NUF的規定場所為馬來西亞萊納工廠提交一份行動計劃，而監管機構也已確認，正在根據適用法律來考量萊納的申請。

他今日發文告說，萊納正在獲取支持申請所需的其他文件，包括環境影響評估，以及來自其他相關當局的批准。

環境部於8月批准萊納，暫時把NUF廢料置放在廠房範圍內，直到10月杪，而這項臨時許可准證已獲得延長。

仍需臨時儲存廢料執照

反稀土人士不驚訝

（關丹29日訊）對於萊納稀土廠獲延長廢料儲存臨時證一事，反稀土組織和居民不感到驚訝。他們認為要關閉稀土廠也不是馬上的事，在還沒有最後決策之前，稀土廠仍需臨時儲存廢料執照。

拯救大馬委員會主席陳文德說，希盟政府截至今日上午都未發出文告或公佈這項訊息，相關消息其實是來自萊納澳洲總部在證券行發布文告，消息公佈後，萊納在澳洲的股價大漲，這應該是公司的緩兵之計和市場商業策略。

他認為，其實在過去3年，萊納已經知道，煙氣脫硫渣滓（FGD）和底流中和固体（NUF）這兩種低放射性廢料，必須運出廠外，不能永久儲存在廠內。但是，稀土廠卻沒有設法去處理，而是企圖把這兩種低放射性廢料，混合水瀝濾淨化固体（WLP），來研發成為Condi Soil土壤改良劑。

“最終，這個方案還是無法成形，而稀土廠廢料臨時儲存庫准證即將於31日到期，所以才使用這種方式逼使政府讓他們獲得延長臨時廢料儲存庫准證。”

稀土廠須列出處理方案

反萊納聯盟（Stop Lynas Coalition）主席阿里阿克巴指出，政府在同意延長稀土廠臨時廢料儲存庫准證時，也必須要該廠清楚列出處理的方案，及把這些廢料放置的地點。

“我們不驚訝，但既然政府要對稀土廠重檢審查，稀土廠就應該停止營運直到完成調查為止，希盟新政府能盡快進行調查，以及公佈到底萊納是否適合在我國運作？所生產的廢料是否危害民眾？”

他認為希盟政府更應拿出證據，證明到底萊納稀土廠是否有害。

與此同時，住在巴洛的居民希爾米（41歲）說，稀土廠近年來邀請居民參加開齋節開放門戶，及讓民眾觸摸稀土，但從沒真正向人民講解廢料會不會對民眾造成危害。

延長准證訊息上載澳洲證券行

萊納稀土廠副總裁米米阿占指出，該廠已在今早把這項獲得政府延長臨時廢料儲存庫准證的訊息，上載至澳洲證券行。

她說，該廠是在10月17日獲得當局的批准延長，同時提呈環境影響評估報告（EIA Report）給當局及相關的部門。

“這項批准延長廢料儲存臨時證，已同意讓廠繼續把底流中和固体（NUF）放置在廠內直到收到通知為止。”

黃德：排放含放射性物質

萊納稀土廠應關閉

（吉隆坡29日訊）民主行動黨文冬區國會議員黃德說，稀土廠排放的廢料含有放射性物質，長期會危害人民健康，因此政府應該關閉萊納（Lynas）稀土廠。

他今日在國會下議院參與辯論《第11馬來西亞計劃中期檢討報告》時說，根據學者陳志坤博士（譯名）的兩項研究，住在稀土廠5公里範圍內的兒童患上白血病的病例有所增加。

他強調，稀土的粉狀廢料可以通過食物及飲水吃進身體。

黃德說，萊納和馬來西亞原子能執照局（AELB）一直以來都在愚弄人民，聲稱放射性風險本質上很低，所以萊納稀土廠是安全的。

他說，萊納稀土廠排放的廢料，既破壞環境，更危害人體健康，應該停止它在國內的運作。

“由於前朝政府給予萊納12年免稅獎掖，因此它於過去經營6年來不曾繳付一分錢稅務，我們得到什麼？人民得到什麼？”

他說，萊納稀土廠至今製造近150萬公噸廢料，其中有三分一是含有輻射與鈾成分。

萊納的儲存廢料准證原於今年10月31日到期。但萊納已發表文告宣稱獲得暫時延長准證。

政府較早前成立由首相署副部長兼關丹區國會議員傅芝雅為首的評估萊納稀土廠委員會；這個由10人組成的委員會，負責審查關丹萊納稀土廠的營運情況，以及該工廠在設立時是否符合監管要求。