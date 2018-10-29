部長：提高居民收入 鄉村部著重5州甘榜發展

（布城29日訊）鄉村發展部長麗娜哈倫說，該部將著重於吉蘭丹、彭亨、吉打、沙巴及砂拉越等州共28個區域的邊緣化甘榜的發展，以提高當地居民的收入。

她今日在部門推介“2018-2023年鄉區希望發展計劃”後說，她早前在沙巴及砂拉越州發現數項有待提升的事件，包括加速中央政府與州政府之間的協調，以讓州政府了解中央政府的計劃，避免發展項目重疊現象。

她說，發展項目重疊將拖延有關地區的發展進度，因此中央政府與州政府之間須維持良好的合作關係，並時確保鄉區發展項目符合人們的需求。

為確保原住民成為主流，她說，該部將繼續為原住民甘榜執行綜合發展計劃，預料通過這計劃可以增加20%至25%的就業機會，包括居住在鄉區的青年可以通過經商賺取收入。

針對主題為“繁榮的鄉區”並囊括6大核心，即基礎設施、經濟、企業、人力資本、女性及傳播系統的“2018-2023年鄉區希望發展計劃”，麗娜哈倫說，該部將依據這6大支柱推動29項措施及94個活動，希望將鄉區打造成具包容性的住所、創造收入及建立生活。

“除了基礎設施，部門也著重於經濟及人力資本的發展，以提升鄉區居民的生活素質，滿足社會經濟的需求。”

20甘榜打造數碼鄉區

“在擴大鄉區網絡覆蓋率的目標下，鄉村發展部放眼於明年將20個甘榜打造成數碼鄉區，居民屆時可使用基礎設施來展開各種貿易活動。”

她說，鄉區女性的平均總收入為3544令吉，失業率在佔全國的4%，部門將為女性提供訓練，提高鄉區女性的人力資本。

出席者包括鄉村發展部秘書長拿督阿末再拉尼、副秘書長（發展）拿督阿茲占。