梁卓經：涉及課題仍懸而未決 檳續上訴挑戰選區重劃

（布城29日訊）檳城州政府不會因為第14屆大選已結束而放棄挑戰選舉委員會重劃選區的上訴申請，否則就得等到8年後才可以再次提出挑戰。

代表檳城州政府的梁卓經律師說，《聯邦憲法》113（2）（ii）條款闡明，任何挑戰選區重劃的司法覆核申請，必須在大選結束後等待至少8年，才可以再次提出挑戰。

他強調，雖然第14屆大選經已結束，但該造所提出申請所涉的課題依然懸而未決，必須法院進一步審理與鑑定。

他在回應以馬來亞大法官丹斯里阿末瑪亞洛為首的聯邦法院三司提問時說，如果檳城州政府要挑戰選委會的申請被拒，意味來屆大選將繼續沿用不公平的選區劃分系統。

他說，若檳城州政府不獲準挑戰，就必須要再等待8年，因此希望聯邦法院可以鑑定到底選委會就重劃選區所提出的建議是否可以被帶上法庭接受審判，因為這是一宗涉及全國民眾權益的案件。

由於選委會依然沒有委派律師出庭，法官阿末瑪亞洛唯有宣佈展延聆審，並諭令代表總檢察署的高級聯邦律師三蘇向總檢察長湯米湯姆斯尋求進一步指示，清楚交代總檢察署的立場。

檳城州政府於3月16日入稟聯邦法院，要求審理與鑑定8道法律課題，包括總檢察署是否可以挑戰或質疑檳城州政府對選委會所提出的司法覆核申請。

檳城州政府挑戰選委會重劃選區的上訴申請於2月21日被上訴庭駁回，理由是檳城高庭法官於2017年11月20日拒絕發出準令給檳城州政府來挑戰選委會的決定並沒有出現任何錯誤，上訴庭因此不會干預高庭的決定。

基於選委會為配合第14屆大選而展開的重劃選區加劇劃分不均的問題，檳城州政府於2017年6月入稟檳城高庭提出挑戰；不過，檳城高庭拒絕發出準令給檳城州政府。