估價師自殺 阿窿續追債 死也不放過





（吉隆坡29日訊）保險估價師疑因欠巨債不想拖累家人而在2週前上吊自殺，可是在她尋短後，事情也非一了百了，大耳窿通過恐嚇簡訊向其兒子追債，才讓家人驚覺原來母親生前欠下20組大耳窿，總額超過10萬令吉巨款。

這名51歲的女估價師疑是豪賭欠下大耳窿巨債，並已成為破產人士。她相信是不想拖累家人，而在家中客廳上吊自殺，不料治喪期間，30歲長子一樣飽受大耳窿施於各種手法催債。

來自加影的李先生（冷氣技工）今早向行動黨直轄區公共投訴局主任游佳豪求助，並召開記者會交代。

他聲稱，他近半個月來，一再接獲多組大耳窿或借貸公司的恐嚇簡訊，居住單位更是在日前被人張貼追債的字條，讓他擔心家人的安全恐受到威脅。

他披露，從事保險估價師的母親，是在本月15日凌晨，無預警地在家中客廳上吊，而且也沒留下任何遺言或遺書。

他說，母親生前也曾經營過車廠生意，後來因故結業後，成了破產人士。

他為避免母親一直帶著現金出入，所以便把本身的扣賬卡（Debit Card）交給母親使用，自己則鮮少過問。

他形容，母親在自殺前並沒任何異狀，只是因生病而顯得較為疲累，14日當晚還如常為家人準備晚餐，一直到15日凌晨弟弟準備出門時，才驚見母親在客廳上吊了。

兩個月有不明轉賬交易

李先生披露，銀行曾在母親逝世前兩天來電查問他所持的戶頭中，近兩個月來有多筆不明轉賬交易；由於該戶頭的扣賬卡已交由母親使用，因此他曾向母親要求提供轉賬的證據。

他補充，這些出入交易都是逾千令吉以上，惟母親的解釋是，有部分是她兼職買賣車的佣金，其餘是借朋友暫時轉賬的。

憂家人安全受威脅

李先生提到，喪禮期間，每天幾乎都會有超過10通不同的追債來電；他當下告知對方母親已自殺後，有者要求他提供死亡證書為證，有者則願意給他時間，待完成母親的喪事後，才來進一步商談。

他表示，他曾使用母親的手機將噩耗告訴親友和母親任職的公司，較後便開始接到這些追債電話或簡訊，追債者包括借貸公司和母親的友人。

他聲稱，喪禮一結束不久，便有多組借貸公司瘋狂發送簡訊追債，其中有兩組人在獲知母親死後，仍堅持要母債子償，字里行間更帶有濃濃恐嚇意味。

“有關的借貸公司或大耳窿根本不曾出示母親的任何借款證明，僅提供轉賬收據，證明他們曾將款項轉入了相關的銀行戶頭。”

“我有表明，母親生前並沒有交代這些事，他們若是有證據，就去找借貸人和擔保人追債；但對方卻放話說，一旦案件交給追債公司負責，日后若發生任何事，一概與他們無關。”

李先生憂心的說，他和弟弟都已成家立室，家中都有妻小，為保障家人的安危，他已到警局備案。

他補充，他本月26日晚放工回家時，又在家門前發現一張追債的“最後警告”字條，令他更為惶恐不安。

友人不清楚借錢目的

李先生披露，母親生前經營車廠時曾有豪賭的陋習。因此，不排除母親是惡習難改，爾後因擔心會再拖累家人才選擇自殺。但他坦言，他對母親不知悔改的行為，非常失望。

他聲稱，他和兩個弟弟在母親當年生意失敗後，曾協助分擔債務，甚至在父親中風時，也擔下房貸和養家的責任，萬萬沒料到母親會繼續沉淪賭海。

他強調，因母親未留下隻字片語便一死了之，所以他曾嘗試向母親友人探問母親生前的一些習性；但大家都說，平日只與母親閒來無事打打麻將，沒涉及大筆的款項。

據他所知，除了大耳窿或借貸公司外，母親也向身邊的親友借錢，款項從逾千令吉至數千令吉不等，惟大家都不知道母親借款的用意或目的。

他重申，母親已過世，他希望大耳窿及借貸公司不要再騷擾他和家人。

游佳豪吁阿窿勿騷擾事主

游佳豪在記者會上表明，因借貸人已往生，他希望相關借貸公司或大耳窿能以人道角度處理此事，勿為了收取貸款而不斷恐嚇及騷擾事主一家。

他說，借貸公司在發放貸款前，有責任和必要先清楚了解借貸人的財務狀況，確保對方是有能力償還貸款。

針對疑是大耳窿在李先生門口張貼紙條，及透過簡訊發送威脅內容一事，他提醒，一旦被逮捕或有證據，警方可援引刑事法典503（恐嚇）條文調查和起訴，罪成可被判最高兩年監禁或罰款或兩者兼施。

他補充，甲洞國會議員服務中心團隊也會協助李先生，向相關借貸公司了解整個情況。