【國會】馬智禮：研究承認統考 報告明年呈內閣





（吉隆坡29日訊）教育部長馬智禮承諾，是否承認統考的研究報告將於明年提呈內閣。

“研究報告將於2019年呈上內閣，為承認統考課題作出最好的決定。”

他今日在國會下議院回應前教育部長兼巫統巴東勿剎區國會議員拿督斯里馬哈基爾的提問時，也責備國陣政府從未針對統考課題進行任何部門研究或是討論。

“承認統考課題不只是（統考）考試本身，還涉及法律、國民融合，更重要的是我們孩子們的未來。”

馬智禮透露，針對統考的全面研究分為兩個部分，除了教育部進行的內部研究，希望聯盟政府也通過“統考政策特工隊”（PPDUEC）收集資料與意見。

他說，政府將確保針對承認統考課題作出的最終決定，將會是理性且不情緒化、考量到馬來文地位與國民團結，同時避免被種族化與政治化。

統考政策特工隊由歷史學家丹斯里邱家金的兒子邱武英（Eddin Khoo）博士領導，成員包括董總署理主席陳友信和馬來西亞穆斯林青年運動（ABIM）主席莫哈末萊米。

他說，特工隊將提呈報告給教育部，之後再呈內閣決定。

針對馬哈基爾有關全面研究統考的進展，以及是否又要等到下屆大選逼近時才會宣布結果的提問，馬智禮反擊國陣議員，承認統考不只是希望聯盟的競選宣言，也是前首相拿督斯里納吉曾作出的承諾。

他說，就因為國陣政府從未針對統考課題與相關單位任何交流，而只是讓統考課題被政治化，希望聯盟政府如今才需要針對統考進行全面研究。

針對統考政策特工隊，馬智禮指出，特工隊將通過交流會收集意見，讓支持與反對承認統考，或是保持中立立場的利益相關者進行公開、透明、理性且不情緒化的交流，以便統考課題不被政治化，因此責任重大。

“這些意見都很重要，因為所收集到的意見都必須理性進行，不帶有偏見。”他強調，針對承認統考做出的決定不只是要根據全面研究進行，也要在民眾根據客觀、理性、獨立及完整的資訊進行良好討論，以不讓任何不負責任者，趁機會以不正確的資訊政治化教育課題及國民的未來。

諷國陣議員標題黨 遭反擊是鞋子部長

前任和現任教長在下議院針對統考課題在國會交鋒，馬智禮直指國陣國會議員是只讀標題不看內文的“標題黨”，才會把統考課題詮釋為“統考要4年才可以承認”。

對被巫統議員反擊是“鞋子部長”，馬智禮反嗆說，國陣議員的素質從他們只會玩鞋子及襪子課題就可以看出，但他也稱讚林茂區國會議員凱里，因為對方理解他關注鞋子及襪子課題的出發點。

他也打趣說：“我感謝（前教育部長）馬哈基爾同情我的遭遇，但我的形象都是被國陣支持者所玷污的。”

他說，在處理承認統考課題上，希望聯盟政府將會從下至上諮詢各方意見，而非國陣政府以往的“由上至下”文化。

對話會讓兩派理性討論

馬智禮認為，唯有通過交流及對話會，才能讓對承認統考持有相反立場的人士進行理性討論。

“這是因為支持或反對承認統考者互相不了解，也沒有機會交流，因此都發表了錯誤詮釋或錯誤理解這個課題的言論。”

他是針對行動黨居鑾區國會議員黃書琪指很多人不了解統考，或對統考制度存有誤解是因為閱讀被特定單位控制的報章，因此欲知道教育部將如何避免民眾對統考課題存有誤解，或採取什麼措施讓民眾針對統考課題取得共識的問題，如此回應。

馬智禮也鼓勵黃書琪等國會議員，讓選區內更多不同類型的學校，如華小、淡小、國民型學校及宗教學校等共同主辦提倡關愛、友好、互相尊重價值觀的活動。

他說，他知道語文出版局將會與董總聯辦活動，因此是教育單位團結且相互擁有良好溝通與理解的良好契機。

張念群：人選由教長決定 應親自解釋委會遴選標準

（吉隆坡29日訊）教育部副部長張念群指出，負責研究統考文憑事宜的委員會人選的是由教育部長馬智禮所決定，因此必須由馬智禮親自解釋遴選的標準。

她今日透過助理回應有關委員會的人選時表示，儘管她有參與會議和建議，但委員遴選是部長做最後決定，因此不清楚馬智禮是基於什麼原因選出此委員會的成員。

另一方面，董總主席陳大錦則表示，董總將在11月4日的常委會議上，針對教育部委任的統考特別委員會成員進行討論。

他坦承，目前對於委員會其餘兩名成員，包括負責領導的邱武英以及大馬穆斯林青年運動主席莫哈末萊米的背景並不熟悉，因此暫時不予置評兩人是否適合成為委員會的成員之一。

王鴻財：對獨中無全面認知 2研究統考委員不合適

馬來西亞華文理事會主席拿督王鴻財認為，教育部委任對獨中體系及統考沒有全面認知的邱英武及莫哈末萊米擔任研究統考的委員會成員，是不恰當的。

他說，教育部需要說明，委任相關委員的目的及原因，以及相關委員的實際責任是在哪些領域，以消除大家的疑慮。

他受詢時指出，統考一直以來是華社獨立操作的教育區塊，不論是教學內容，師資培訓，操作資金，招生系統，升學管道等，政府都沒有插手及提供制度化資源。

“倘若讓不曾參與其中，甚至是完全不瞭解情況的某些個人及單位隨意插手獨中的教育系統以及統考的認證，可能會對統考認證造成阻礙。”

“我們擔心的是，相關委員是否對獨中及統考已有先入為主的偏見，而他們的建議及意見是否會建立在這些偏見上，是讓人有疑慮的。”他強調，華教團體對於獨中及統考的認證申請已有非常完整的資料，而教育部需要做的，是從教育的專業角度來評估統考的教育水平及素質，是否達到其他同等資格文憑的水平。

預算案呈國會一讀

《2019年財政預算案》於今日由財政部長林冠英提呈國會下議院一讀，為他於週五（11月2日）下午4時提呈明年度財政預算案鋪路。

在這之前，林冠英曾暗示，人民可以期待希望聯盟政府在所提呈的明年度財政預算案時兌現更多的承諾。

首相敦馬哈迪也於日前向投資者保證，他們的業務和投資都不會受到任何政策的改變所影響，而即將於週五提呈的明年度財政預算案旨在紮穩大馬的根基，確保人民和下一代能享受繁榮成果。

他表明，馬來西亞政府的政策一直是親商，同時對新的想法與建議持開放態度。

更早之前，馬哈迪曾形容明年度財政預算案將是“全民犧牲預算案”，但林冠英過後說明，指馬哈迪的意思是希望人民面對政府背負高債的事實，因此政府無法於明年發放“現金獎掖”。