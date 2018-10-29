悍城 製作特輯 濃縮大馬取景123天

（檳城29日訊）中國網劇《悍城》10月18日起在愛奇藝熱播。製作團隊特別整理《悍城》馬來西亞製作特輯，濃縮在馬123個拍攝日、1903個小時、168位主演的製作精華，記錄“馬來西亞”網劇的誕生。

檳城做為主要取景地，《悍城》第一集充滿濃濃的檳城風情，小印度、中路八間厝、緬甸佛寺、古蹟中餐廳等，還有三大民族歡慶佳節的場面都入境。其他檳城取景地點包括姓氏橋、極樂寺、三條路等。吉隆坡取景地點則有出名的太子城、Pavilion廣場、茨廠街等，另有大家熟悉的人行天橋、街景等。

在《悍城》馬來西亞製作特輯中，演員們講述在大馬拍攝的點滴，劇組今年更是在大馬過年，度過難忘的123天。

《悍城》去年11月開始在國內數個州屬景點取景拍攝，今年1月杪安排海外媒體到檳城探班，暢談台前幕後的故事。高至霆在拍攝期間，前往古蹟區內多個著名壁畫景點觀光，還拍下鬼馬合照上載至個人微博，引起粉絲關注。

此劇也邀得2017年金視獎影帝溫紹平飾演臥底頭領。溫紹平早前在臉書上載與男主角李光潔對戲的截圖，感嘆“我們這裡，什麼時候會有這樣的資金拍這樣的題材”呢？

《悍城》是一部涉及跨國緝毒的原創動作懸疑超級網劇，全景馬來西亞拍攝，由林柯監製，劉殊巧執導。劇中另一男主角是袁文康，其他知名演員包括姜珮瑤、克拉拉、高至霆、孫岩，梁譯木，姜卓君，銀雪，柏辰等，“老戲骨”劉德凱，高冬平等也出演了這部劇。