禁煙區見罐裝煙蒂 執法員哭笑不得











（檳城29日訊）在禁煙區抽煙可把煙蒂丟進罐子裡？檳州衛生局執法員看到此情況也搖頭!

檳州衛生局今早聯合檳島市政廳和貿消局在東北縣展開禁區抽煙突擊行動，結果在安順律聯邦政府大廈的樓梯間，發現一個裝滿煙蒂和煙盒的罐子，上面還“細心”的寫著“請把煙蒂丟在這裡，感謝您的合作”字眼，讓執法員啼笑皆非。

執法隊伍今早先到檳城醫院展開行動，並在摩多停放處發現一名騎著摩多的煙民手持香煙，立刻開出250令吉罰單。

隨後，執法人員來到醫院磁力共振（MRI）部門後方通道，發現了許多煙蒂。

過後大隊前往安順律聯邦政府檢查，發現大廈的樓梯間有不少煙蒂。一名隨隊官員說，當他們發現有關裝滿煙蒂和煙盒的罐子後，真是不知好哭還是好笑。

他說，由於當時該大廈並沒有人抽煙，所以並沒開出罰單。執法單位過後再到植物園巡視，暫無任何發現。

這是檳州衛生局今年來第8次在檳城展開突擊行動，東北縣則是第二次。

今天的行動共分成2個階段，即上午8時至下午4時30分及下午6時30分至晚上11時。首階段共出動138名執法員，包括市政廳3名及貿消局9名；第二時段則出動115人。

除了捉煙，當局今天也有另兩組分別針對食肆衛生及蚊蟲滋長區展開突擊行動。為避免打草驚蛇，部分執法員在行動中身穿便衣。