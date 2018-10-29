印尼獅航墜海 189人恐全罹難



















（雅加達29日訊）印尼廉航獅子航空（Lion Air）一架內陸客機，今早從首都雅加達起飛後不久墜毀。機上189人恐全部罹難。據稱，客機失事前，曾要求折返雅加達。

肇事客機編號為JT610，機型為波音737 MAX 8，當時載有189人，包括178名成年乘客、一名小孩、2名嬰兒及8名機組人員。機上還有20名印尼財政部官員。

起飛13分鐘後失聯

客機於當地時間早上6時21分從蘇加諾哈達國際機場出發，原定前往蘇門答臘以東邦加島的最大城鎮邦加檳港，航程只有一小時多。據全球航班追蹤網站FlightRadar24的資料顯示，客機最後的位置在勿加泗北部的海域，飛行高度約4000至5000英呎。

印尼救援當局發言人稱，客機起飛後約13分鐘與航空管制塔失去聯絡，證實已墜入30至40公尺深的海底。當局在客機失聯位置以南約3至5公里發現殘骸，已派出3艘船、一架直升機、130名搜救人員和30名潛水員到場搜救。

發言人其後在推特發放照片，可見救援人員撈起部分客機殘骸、一部毀爛的手機、書本、袋子等，相信是機上乘客的個人物品。發言人說：“我們不確定是否還有幸存者。我們希望、我們祈禱，不過我們依然無法確定。”

失事前曾要求折返

當局強調，將盡速召開記者會，提供有關飛機失事的更多細節。美國有線電視新聞網絡（CNN）氣象學家布林克說，天氣不太可能是失事主因，雖然一般地區會有暴風雨，但從飛機在雷達上消失的位置上來看，並未有任何暴風雨發生。

據了解，出事的客機今年8月13日才由美國西雅圖調機返回雅加達，並於8月18日投入運營，機齡剛剛3個月。這是被廣泛銷售的波音737 MAX第一次失事，第一架波音737 MAX於2017年開始使用，由波音公司更新機型改為更加省油的版本。飛機製造商波音公司推文表示，已得知飛機事故相關報導，正密切關注此一情況。

親屬哭着苦候消息 機場滿是擦淚紙巾

獅航客機從雅加達起飛後不久墜落海面，搜救人員陸續尋獲飛機殘片及損毀的行李。機上乘客的親友得知客機確認墜毀的消息後，不少人抱頭痛哭。當局已成立危機應變中心應對事件。

印尼交通部已於該架客機原定飛往的邦加檳港機場及出發地雅加達蘇加諾哈達國際機場，設立危機應變中心。邦加檳港機場已擠滿數十名憂心如焚的乘客家屬，職員需搬出膠椅，讓湧至的人群稍事休息。

機場現場情況可見不少人相擁而泣，桌上滿是擦過眼淚的紙巾，場面哀傷。其中一名乘客里奧的雙親均在失事客機之上，擔心父母凶多吉少的他不禁悲慟痛哭。而里娜則表示，從未想過兄弟搭乘的飛機竟會墜毀，悲傷祈求禱告親人平安。

安全紀錄不佳 曾被歐盟列黑名單

獅航是印尼最大的廉航公司，成立於1999年10月，公司官網顯示，它在印尼當地以及新加坡、馬來西亞、沙地阿拉伯和中國等海外目的地有183條航線。

獅航自創立以來，陸續出現不少安全與管理問題，因未達到安全運營標準，歐盟在2007年向包括獅航在內的多家印尼航空公司發出禁飛令。

2002年至2015年期間，獅航旗下飛機共發生6起事故。2013年4月13日，獅航一架波音737-800客機在峇厘島機場降落時直沖入海，飛機斷成兩截，機上108人全部奇蹟生還。事後調查稱，事故原因是飛行員在飛機還未抵達跑道便著陸造成的。