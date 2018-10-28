每天一趟應付需求 亞航隆飛關丹啟航

（關丹28日訊）亞洲航空公司重新啟動吉隆坡飛往關丹的航班，今日首航AK6230於早上7時05分在吉隆坡第二國際機場起飛，並於7時55分抵達關丹蘇丹阿末沙機場，141名乘客皆對這項廉價航空服務感到滿意。

此外，上午8時20分則有157名乘客從關丹飛往吉隆坡。

關丹是馬來西亞亞航（航班代號AK）第十七個國內目的地，其他國內目的地包括吉隆坡、新山、檳城、蘭卡威、哥打巴魯、瓜拉登嘉樓、亞羅士打、怡保、古晉、美裡、詩巫、民都魯、亞庇、斗湖、山打根和納閩。

亞航關丹站經理哈里達蘭受詢表示，亞航目前採用320型號空中巴士（Airbus 320）客機，每天提供各一趟關丹往返吉隆坡的航班，未來也會根據需要而增加班次。

“亞航早在2008年就開啟了吉隆坡飛往關丹的廉價航空航線，但不久因各種因素及考量而喊停。現在東海岸乘搭廉價航空服務的需求增加，公司決定重啟關丹航班。”

他指出，320型號空中巴士每趟可載送多達180名乘客，亞航未來將根據需求的提高而增加關丹航班。吉隆坡飛往關丹的航班機票價格最低為35令吉，不時會有機票促銷。

另外，關丹蘇丹阿末沙機場經理祖基菲利受詢時說，隨著亞航的重啟，相信將帶動更多民眾尤其是旅客乘搭飛機到關丹。目前該機場有亞航、馬航、飛螢航空及新加坡的酷航(Scoot)提供關丹航班。

他指出，關丹蘇丹阿末沙機場平均有600至700名乘客抵達關丹，在假期等高峰期，人潮可口增加至1000人。