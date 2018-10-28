早料到非阿茲敏對手 拉菲茲：沒想到輸千票

（吉隆坡28日訊）拉菲茲坦承，他早已預料到雪州不會是拿督斯里阿茲敏的對手，卻沒有想到會“輸太少”，與阿茲敏的票數差距會如此靠近。

他和阿茲敏在雪州的支持率，分別是45%對55%。

他說，畢竟阿茲敏從1998年起就是雪州公正黨主席，更曾擔任雪州大臣，他預料自己在雪州會輸至少5000票，可是，截至目前只保持在1000票以內的差距。

他今早現身班登區部投票中心投票後告訴媒體，如果這1000票差距持續下去，而其他州屬傾向他，隨後的競爭將會更加激烈，因為沙巴和砂拉越的跡象也顯示較偏向他。

“只要今天我和阿茲敏的得票率差不多，或者我只輸一點，我在東馬會佔有優勢。”

拉菲茲競選班登區部主席，卻陷入四角戰，他的3名對手是雪州行政議員兼再也谷州議員哈妮查、班登區部前婦女組主席諾哈雅蒂和普通黨員莫哈末紹基。

拉菲茲對該黨黨委員會沒有採納他的建議在投票中心設大馬卡解讀器，而感到失望。

指黨選制度有漏洞 酒店宴客算不算金錢政治？

拉菲茲認為，公正黨的黨選制度漏洞處處，諸多情況並未詳細說明，包括在高級酒店宴請是否金錢政治等。

“反而巫統在這方面有更嚴格的規定，這是公正黨需要學習的地方。”

他強調，公正黨候任主席拿督斯里安華、阿茲敏和他立場一致，即拒絕金錢政治，而向他舉報金錢政治的案件，他都直接交由黨領導層處理，據他所知，安華曾會見一些人。

拉菲茲也聲援競選副主席的和豐國會議員柯沙文所面對的“買票”指控，他認為，一名母親因孩子患癌而向柯沙文求助，後者以服務中心名義開支票協助她，不是以個人名義。

他也認為，嘗試抹黑他或其陣營的招數只會弄巧反拙，更強調自己是失業人士，沒有能力提供資金、職位等。