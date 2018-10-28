血洗猶太會堂 11死6傷 美鎗手被控29罪

（匹茲堡28日訊）美國賓夕法尼亞州匹茲堡一座猶太會堂昨天遭一名鎗手闖入大開殺戒，造成11死6傷，傷者包括4名警員。槍手與警方駁火後中槍被捕，將被起訴29項暴力相關罪名，一經定罪，最高刑罰是死刑。

事發於當地時間早上約10時，地點是當地一個“生命之樹”猶太教會堂，當時正舉行嬰兒命名儀式。期間，46歲的槍手鮑爾斯闖入，高呼“所有猶太人都要死”，其後向人群亂槍掃射。警方接報趕至現場，鮑爾斯逃至3樓，與警員駁火，多名警員中槍受傷，槍手之後亦中槍，最後向警方棄械投降。

與警駁火 中槍被捕

賓州檢察長夏皮羅指槍手在嬰兒命名禮上槍殺無辜市民，並槍傷警員，所有死者都是成年人，沒有兒童受害。6名傷者中，有2人情況危急。

聯邦調查局（FBI）接手調查，探員在案發現場發現一把自動步槍及三把手槍。據了解，鮑爾斯攜帶了一把AR15半自動步槍，而他投降後被發現將一把手槍綁在腰間，一把綁在腳踝。

社交網頻發反猶言論

警方稱，鮑爾斯過去沒有刑事記錄，不在當局的監視名單內，相信是單獨行事。鮑爾斯是網上多個反猶論壇的長期參與者，在匹茲堡當地流行的社交網絡平台Gab上，經常發表針對猶太人的言論，更不滿特朗普因為女婿是猶太人而明顯偏袒猶太人，讓猶太人加入內閣。當地猶太人團體形容這是美國史上針對猶太社區最血腥的襲擊。紐約及洛杉磯等地警方，事發後加派警員到猶太社區及教堂巡邏。

數千人雨中哀悼 高呼反對政治仇恨

匹茲堡發生血腥槍擊案後，當地有數千人當晚在雨中聚集悼念死難者。民眾在一處十字路口舉起燭光，為死難者及傷者祈禱唱歌，氣氛哀傷。當中有人高呼“投票、投票、投票”，痛罵美國目前的政治氣候引致仇恨事件頻生，又指特朗普有意到訪匹茲堡，但對他們來說安慰作用不大。

民主黨籍的賓州州長沃爾夫在槍擊案發生後，暫停為中期選舉拉票的巴士之旅，趕到現場，與民眾一起悼念死難者。該區的民主黨籍州議員弗蘭克爾說︰“我們將要用數個月以至數年時間來應對這事，它留下了不可磨滅的傷痕。”

下半旗致哀 特朗普堅稱無關鎗管

特朗普下令聯邦政府大樓下半旗致哀。他譴責槍擊事件是“邪惡的大屠殺行為”，表示絕不容忍反猶太主義的行為。

他又指槍手不是他的支持者，案件和槍械管制無關，反指如果現場有持槍警衛，結果會不一樣。特朗普指，槍擊事件顯示應該加強死刑法律，遏止涉及槍支的罪行，並稱稍後會到匹茲堡市了解情況。

多國領袖齊聲譴責

以色列總理內坦亞胡亦對事件表示悲痛及震驚。他指以色列全體人民與匹茲堡的猶太社區同在，去面對這種可怕的反猶太主義暴行，並與美國人民在一起，祈求能夠盡快從傷痛中恢復。

德國總理默克爾指襲擊是“盲目反猶太仇恨事件”。法國總統馬克龍也譴責這起反猶太主義行徑，並向罹難者及他們悲傷的家人寄予哀思。