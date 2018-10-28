太尷尬！檳候機廳淹水 旅客脫鞋登機









（檳城28日訊）西南縣今早一陣豪雨，導致檳城國際機場的國內航線候機廳淹水，旅客被迫赤腳涉水登機。

人在現場的馬來西亞物流師協會總會長曾家麟今早接受光明日報訪問時指出，他早上9時許抵達機場時突然下起豪雨，不到半小時，積水便從國內航線停機坪淹入候機廳。

他說，現場許多等候登機的旅客被迫脫下鞋子，從候機廳涉水走到登機口，狼狽不堪。

當時水淹至成人腳踝，許多旅客紛紛拿起手機拍下這尷尬一幕。

檳城國際機場高級經理莫哈末納津受訪時回應，機場一帶今早8時許下了超過1小時豪雨，當時的降雨量為48毫米，雨水無法及時引流才會淹進候機廳，而積水也在雨停後10分鐘就退去。

沒影響飛行

他說，當時只有馬印航空以及飛熒航空的國內航線候機廳出現積水，大雨並沒影響國內航班飛行。

楊順興促機場公司 重檢機場結構

檳州旅遊發展、古跡、文化與藝術委員會主席楊順興促請馬來西亞機場控股公司嚴正看待檳城國際機場出現積水事故，並重新檢查機場結構，不容許類似事件再度發生！

其他航班換登機門

“機場是城市的門面，該件事不應發生在檳城國際機場，有損遊客對檳城的印象，事出必有因，機場相關單位應馬上採取檢修行動，加強機場基本設施。”

楊順興今日針對機場候機廳出現積水一事發表文告說，根據檳城國際機場高級經理莫哈末納晉哈欣的匯報，事發時所有停機坪已被使用，導致28名搭乘馬印航空早上9時40分航班，準備飛往梳邦機場的乘客需涉水登機。

“至於其他時間起飛的航班，在機場人員協調下，改換其他登機門供乘客上機。”

楊順興說，自從他擔任檳州行政議員後，接獲不少民眾反映檳城國際機場基本設施問題。

“我之前也與檳城國際機場管理單位開會，要求提升機場的設施和服務，我希望各單位給予檳州政府配合，落實檳城是國際城市目標。”

指擴建迫在眉睫

楊順興指出，檳城機場擴建計劃迫在眉睫，他希望交通部可盡快為檳城帶來好消息。

首長盼擴建納入治水

針對檳城國際機場淹水問題，檳州首席部長曹觀友說，該機場一直以來都面對此問題，水利灌溉局及機場公司早前已在到達廳底下興建蓄水池，如今或許該池已達到了容量極限。

“眾所周知，所有設施都有本身的容量極限，或許機場方面需要再採取其他的措施及方案。”

他今日出席土團黨丹絨區部舉辦的大馬教育文憑考試（SPM）激勵講座後受詢時說，本身對於今早機場發生水災事件尚不知情，惟他希望檳城機場的擴建工程也納入治水工程，解決所面對的閃電水災問題。