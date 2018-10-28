不法集團假行善真騙錢 向民眾借戶頭收款項











（吉隆坡27日訊）民主行動黨直轄區公共投訴局主任游佳豪披露，該局接獲多宗利用臉書專頁“假行善真行騙”的投報，經過多番查證，發現這類以慈善團體之名行詐騙之實的專頁已相當氾濫；不法之徒將國外的罕見疾病新聞移花接木到臉書專頁，竄改當事人的名字和資料，再放上個人的銀行戶頭，濫用本地民眾的愛心募集款項。

游佳豪今日召開記者會聲稱，這些專頁的名字乍看之下就像非盈利組織，打著愛心的旗幟，裡面的帖文都是為罕見病患募集款項，圖文並茂，且大部分都是較能引發民眾惻隱之心的兒童病患。

他說，事實上，這些帖文都非本地案例，而是中國或泰國等地的新聞報導，甚至一些內容還是透過微博文章和帖文盜取的素材，不法之徒將這些可憐病患的故事和照片移花接木到臉書，再經修飾讓民眾誤以為是本地的真實個案。

不僅如此，他表示，詐騙分子還會簡單註冊一個非政府組織或公司，再開設銀行戶頭，讓民眾深信那是合法的募款團體，讓人防不勝防。

游佳豪指出，詐騙集團背後也還涉及錢驢的操作，即在網頁宣揚大愛扶貧的同時，也暗中遊說不明就裡的民眾借出銀行卡和戶頭，再利用這些戶頭收集詐騙款項，以避開法律的責任。

14臉書專頁疑似詐騙

“有線人向我們爆料，專頁負責人會利用別人的戶頭收取款項，累積一定的數額後就會全數取出；由於每次匯入的數額不大，介於50至數百令吉之間，因此沒引起執法單位或銀行方面的關注或調查。”

游佳豪說，目前，投訴局共收集了14個疑似詐騙愛心捐款的臉書專頁，其中有幾個專頁已被鑑定屬詐欺性質，有者更在匯款後便遭專頁負責人拉黑屏蔽。

他強調，並非所有慈善團體的臉書專頁都是騙人的，還是有一些是正規慈善組織，通常這類合法註冊的組織都會在網上貼出註冊號碼，而公眾的善款都是撥入註冊團體的戶頭，而非以個人名義徵收。

胡克耀教網民分辨真假

谷歌搜索對比照片來源

民主行動黨直轄區公共投訴局成員胡克耀指出，這些以假亂真的募款帖文能用最簡單的方式辨別真假，民眾可利用百度或谷歌搜索引擎上載臉書專頁帖文的照片，便能輕易找到相關的新聞來源，對照之下立刻可知道帖文是否在本地發生。

他說，他對於許多民眾的善心被利用而感到無奈，這些不知自己受騙的民眾往往會在匯款後在帖文留言處放上匯款證明，殊不知這樣的舉動變相鼓勵更多人捐款。

“我們有嘗試在這些欺騙人的專頁留言揭穿謊言，但會立即被管理員禁言及刪除留言，因此留言處只能看見一面倒的正向留言。”

應透過報章合法組織交善款

胡克耀較後分享一個案例，一名透過同樣手法欺騙善款的不法分子，假冒是4歲癌症病童的爸爸，在網上呼籲大家為女兒籌集醫藥費，最終遭人揭穿及人肉搜索，網民還揪出當事人對他進行嚴刑拷打，而後者也對著鏡頭承認詐欺。

他建議，民眾若要行善，可透過主流媒體報章或直接到合法經營的老人院或孤兒院，以免愛心被人利用，捐出的錢也無法幫助有需要的人。

另一方面，他披露，這些臉書專頁負責人懂得利用小技巧混淆民眾，即會根據手上擁有的錢驢戶頭資料，為病患竄改一個相應的名字，例如錢驢戶頭持有人姓蘇，那他們便會把帖文的小病患名稱也改為蘇姓，以便民眾在匯款時不會起疑心。

他提醒，民眾切勿隨意借出自己的銀行卡和戶頭給他人，以免惹禍上身，倘若戶頭被犯罪集團用來進行不法勾當，那借出戶頭者也會同樣面臨法律的對付。

三母女被遊說借戶頭

他舉例，投訴局近期接獲三母女的投報，她們在網上看到有人徵求打字員，在表示有興趣後便被加入一個微信群組，群組裡的管理員不斷遊說她們借出銀行卡，每月可獲1000至2000令吉酬勞。

“最終，3人的銀行戶頭全部被凍結，女兒申請國家高等教育基金貸款（PTPTN）已獲批准，卻苦於沒銀行戶頭接收這筆款項而前來求助。”

出席記者會者包括行動黨甲洞區國會議員林立迎及直轄區公共投訴局成員賴俊權。