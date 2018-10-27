潔蒂：資源有限 暫不需第三國產車

（吉隆坡27日訊）國民投資公司（PNB）主席丹斯里潔蒂認為，政府必須將有限的資源用在更有優勢的領域上，因此，政府在發展第三國產車之前，必須慎重考慮這項計劃是否具有任何優勢，以及可能帶來的結果和風險。

她今日在首要獎學金校友會主辦的青年經濟論壇上，針對“馬哈迪經濟2.0和2020宏願調整”課題探討我國是否有需要繼續發展第3國產車計劃時指出，在這之前，政府有必要考慮諸多因素，如資源和風險。

她強調，環境正在高速轉變，政府不但要是考慮第一階層的風險，還必須考慮第二階層甚至第二階層的風險，以確保有能力在挫折時承受這些風險。

“韓國在發展國產車之前，做出了全方位的考量，包括地理位置是否解決，甚至還考慮到教育系統，確保與汽車領域相關的技術從學校就開始教導。可是，我們卻沒有這樣的綜合戰略考量。”

她的意見是，考慮到馬來西亞現有的資源有限，因此我國暫時不需要這些額外的東西。

而國庫控股董事蘇迪星認為，大馬若要發展第三國產車計劃，就必須由私人企業全面執行，而不能依靠政府津貼。

“如果公司使用自己的資金，而且提案完全由商業決策驅動，這有什麼問題？但問題是，他們在事後卻要求政府的救助。”

他指出，國內現有的公共交通發展已經相當完善，因此國產車計劃絕非緊急需求。