客船狀況頻將凍結執照 慕克力促公司定期檢查

（亞羅士打27日訊）吉打州務大臣拿督斯里慕克力說，如果客船公司經常發生狀況，州政府將採取嚴厲行動對付業者，包括凍結營業執照。

他提醒所有客船公司，必須定期檢查客船，避免不符合規格而發生不愉快事件。

慕克力今午到AOR青年文藝市集參觀後，在記者會針對昨晚一艘從浮羅交怡開往吉打港口的客船拋錨在海上意外，發表談話。該客船導致34人包括船長受困海上8小時才獲救。

慕克力說，客船在海中央發生故障是嚴重問題，即使是玻璃市州政府都不希望相同事件發生。

至於馬泰邊境關口開放24小時課題，慕克力說，他還未詳讀報告，州政府仍需考量執法員是否足夠應付等問題。

他說，關口全天開放不會對州經濟帶來明顯績效，只會增加重型貨櫃羅里的數量，運輸業者從南北大道開往新加坡，只需支付過路費而已。

另外，他說，AOR青年文藝市集於3年前開始舉辦，符合州政府打造青年城鎮（Youth Town），讓青年經營生意的理念。目前州政府已確認幾個合適的地點，讓州內青年推出他們開創的本土品牌，展現本土的藝術等。

將與慕斯達法商黨務

也是土團黨署理主席的慕克力說，剛加入該黨的前國際貿易及工業部部長拿督斯里慕斯達法，是一名資深領袖，他將和對方共同探討如何鞏固吉打州和黨中央的政治方向。

他說，至於慕斯達法會勝任那個黨職，黨內尚未討論。