希盟不關微小 建華小無需1換1





（馬六甲27日訊）不會1間換1間，有需要就建！教育部副部長張念群指出，改朝換代後再也沒有所謂華小“不能增建，只能1換1（搬遷）”的政策。新政府將盡力在人口有需要的地方增建新華小，以滿足當地人民的需求，並竭力協助微型華小，另覓他處搬遷。

她說，教育部不會為了要在新地區建新華小，而強迫任何一所華小關閉。

將竭力助微小搬遷

“我們要與國陣不同，我們不會在大選年才批准搬遷或興建華小，也不會舉行一次又一次的動土禮，或者宣布做了多少，而是根據需求來決定。”

張念群昨晚出席馬六甲華校董事長表揚大會、甲董聯會第31屆理事就職儀典禮暨籌募活動基金晚宴致詞時，這麼表示。

張念群說，明年將有4所華小完成搬遷及增建工作，並於2020年正式開課。她有信心在2020年建竣及搬遷的新華小將比2019年的4所還要多。

至於詳情，她說，她日後再作公佈。

接逾850份撥款申請 優先處理華小特別撥款

張念群說，國陣政府在2018年財政預算案中並未對國民型華文中學發放任何撥款。反之，新政府的財政部長林冠英已承諾華文中學，今年可得到1500萬令吉撥款；同時，她也保證華小5000萬令吉撥款將在今年發放，並且明年第一時間處理2019年財政預算案批准的華小特別撥款。

“截至目前，教育部已收到超過850份華小和國民型中學的撥款申請，也許一些學校，尤其是東馬需要更長時間，我們會包容及體諒，但我們希望做到下個月就能發放這些撥款，讓大家看到希盟政府的行政效率及透明度。”

確保學習不遇障礙 教部將備華淡特殊教材

張念群說，該部門開始準備華文和淡米爾文特殊教育教材，確保有需求的華印特殊兒童能以本身母語學習，改變過去只有國文教材導致這些兒童學習遇到障礙的問題，相信這對特殊兒童是一項非常重要的進步。

她說，教育改革需要一步一步落實，100天新政不足讓人們看到教育政策有了翻天覆地的改變，因為任何的政策的改變會影響到一代人，因此教育部成立委員會邀請各行各業專家進行政策檢討，希望任何一個政策改變不是為了一時或民粹主義作為出發點，而是確保下一代得到更優質的教育，放眼與其他先進國孩子競爭。

董總建議撥全國獨中8500萬

董總主席陳大錦建議政府在2019年財政預算中，至少撥出8500万令吉給全國60+1所獨中，即每一名學生教育津貼1000令吉。

根据統計，2018年全國60+1所獨中的學生人數為8万4462人，每一年的行政開銷超過4億令吉，學費收入對比行政開銷不敷大約4000万令吉（每名學生教育成本為4859令吉50仙）。

出席該晚宴嘉賓包括甲州董聯會會務顧問拿督林源瑞、署理主席楊應俊和籌委會主席黃梅燕等。