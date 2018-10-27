以投資之名行賄他國 美抨中國建金錢帝國

（華盛頓27日訊）中美在貿易及軍事的角力全面升級之際，美國國務卿蓬佩奧昨天公開抨擊中國，指中國為建立一個“金錢帝國”，以投資賄賂他國領導人，換取損害他國人民的基建項目。

蓬佩奧接受保守派電台主持人訪問時，被問到中美關係，他指總統特朗普上任之初，已經把中美關係定性為充滿競爭，而中國採取令美國面臨危險的行動，包括竊取知識產權、制定不公平的貿易規則、在南海的軍事活動、持續在太空擴張及發展軍力。蓬佩奧表明，美國需要對中方這些行為，持續作出強而有力的回應。

蓬佩奧談到中國的“一帶一路”計劃，指中方在全球各地大灑金錢能力，他提醒發展中國家警惕中國的銀彈攻勢，又指美國歡迎在公平及互惠的基礎上與中國展開商業競爭，但中國透過賄賂其他國家的領導人，以換取損害該國人民的基礎設施項目，將對這些國家帶來負面影響，也肯定會威脅美國利益，美方每次都會反擊。

中美關係定為競爭

除了經貿問題，蓬佩奧亦提到中國的網絡威脅，重申美方有能力回應網絡攻擊。他也回應中國在新疆設置“再教育營”一事，指這明顯是中方打壓人民宗教自由的措施，特朗普政府會嚴肅看待威脅宗教自由的情況。

提醒發展中國家警惕

美國國會“美中經濟與安全審查委員會”上周發布中國與拉丁美洲和加勒比海地區接觸報告，指中國在當地積極強化經濟、外交和軍事層面的參與，促使中國成為該地區最大的債權國和第二大交易夥伴，擴大中國的話語權與地緣政治影響力，進而削弱美國在當地的影響力。