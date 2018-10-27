袁惟仁腦溢血昏迷 陶子黃韻玲認領兒女學費

（台北27日訊）陸元琪2002年與袁惟仁結婚後就退出演藝圈，兩人於2016年因婚變離婚。過去她曾在節目上透露光是兒女的學費一個月開銷就要近10萬元（約14萬令吉），對於一個單親媽媽而言，經濟負擔極大，所幸有黃韻玲贊助兒子寶寶的學費到高中畢業，女兒妹頭的學費則由陶子認領，陸元琪十分感動兩人的情義相挺。

袁惟仁和黃韻玲及陶子是多年好友，3人曾一起共事歌唱秀《超級星光大道》。袁惟仁17日於上海腦溢血陷入昏迷，身邊好友十分關心他的病情，紛紛祈願希望他快點醒過來。

據悉，袁惟仁目前的昏迷指數在7，如要恢復到正常說話，指數需恢復到10，不過醫生日前透露，他的情況已經好轉，手、眼球及四肢對於疼痛都有反應。而他住進瑞金醫院，醫療保證金8萬人民幣（約4.8萬令吉）已經由中國節目公司付清。

根據台灣媒體報導，袁惟仁的16歲袁義及13歲女兒袁融26日再度赴上海探望爸爸，袁義被問及醫藥費一事，透露先前傳出中國節目付清的保證金，對方只是代墊，日後姑姑和奶奶會還給對方。另外，據另一家媒體報導，好友陳建寧、王治平等多位音樂人得知袁惟仁有經濟困難，共捐了40萬台幣（約5.4萬令吉），希望他度過難關。陳建寧也證實了此事，並稱大家只是略表心意。（HHC）