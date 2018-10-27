警開檔查 岳父打女婿

（古晉26日訊）“岳父打女婿”事件引起熱議，警方接獲投報後開檔調查。根據警方最新消息，岳婿二人今早被警方傳召助查。

消息稱，兩人分別於早上9時許及11時許被傳召到警局接受調查，其中女婿已在中午獲准離開。砂刑事罪案調查組主任梁順貴高級助理總監受詢時證實，涉嫌打女婿的男子被警方繼續還押，接受進一步調查。

警方援引刑事法典324條文（持械傷人）調查。

古晉警區副主任依斯曼警監今早出席在砂警察總部的活動，接受記者詢問時表示，昨日州警察總部一名警官針對网絡瘋傳的“岳父打女婿”視頻報案，古晉警區對此展開調查。

警方昨日掌握女婿的身份，刑警根据地址登門但撲空，警方也追查涉嫌打人的岳父。

依斯曼說，這起事件引起社會注意，警方接獲投報後即刻開檔調查。

警：應在家好好解決

他指出，根据下屬匯報，雖然短片里有提及打人者教訓女婿，是因為女婿毆打他的女兒。不過由於事發地點是公眾場合，因此勸告民眾不可把法律操控在手里。

“如果是家庭問題，大可在家里好好解決，不宜在外公開采取行動。”

依斯曼表示，警方完成調查后，報告將呈給檢察署定奪。

這則男子疑毆打妻子至受傷，棄年幼女兒不顧，做岳父的看不過眼，當街教訓女婿的視頻昨日開始在社交媒體瘋傳。

根據視頻，一名男子坐在街角，遭兩名男子圍毆，男子的嘴巴和鼻子被打到鮮血直流。

視頻中動手者相信是男子的岳父，他朝男子破口大罵，指責男子動手打妻子，還不斷說，“我女兒養到這麼大，被你打的嗎？”

盡管視頻未註明時間與地點，不過較後證實在古晉。

從打人者口中一直怒罵的內容來看，男子婚後被指不願顧家，女兒生下後非但沒照顧，還多次毆打妻子，甚至把妻子打至重傷，岳父看不過眼，替女兒教訓丈夫。\

女婿臉上掛彩仍外出聚會

有網友在社交媒體貼圖爆料，指遭岳父暴打的女婿接受簡單治療後，晚上便和朋友出去開心聚會，儘管臉上掛彩，但絲毫不影響心情，揚起笑容和朋友合影，此舉再掀起網友的憤慨之情。

根據網友放上社交媒體的照片顯示，女婿唇上貼著一塊膠布，嘴巴還隱約可見傷口，正愉快和身邊友人合照。

隨後，女婿更把照片以私訊方式傳送給朋友，並寫下“今晚的故事”耐人尋味的5個字，再附上一個大笑的卡通貼圖，心情看似頗佳；而照片中的背景昏暗，相信是在晚間拍攝。

將照片曝光的網友聲稱，這是女婿被岳父暴打後，當晚外出狂歡的照片，隨之引起不少網友撻伐，認為女婿根本罪有應得，認為岳父應下手再重一點。

甚至還有網友嘗試肉搜女婿的臉書，不過發現臉書已被關閉，相信是女婿深知如今情勢不利自己，因此毅然關閉所有公開的聯絡管道，暫避風頭。

視頻“紅”到國際

網上兜售打女婿籐條

岳父教訓女婿視頻“紅”到國際，網民看準商機在網上兜售“打女婿籐條”。

因一則岳父疑不滿女婿毆打女兒，當街教訓女婿的視頻在社交媒體臉書瘋傳後，有網民看準“商機”，上網售賣“打女婿同款藤條”、“打女婿專用藤條”，引起瘋傳。

網民從購物網站截圖“打女婿同款藤條”上，不僅標明藤條的價格為人民幣11.18至39元（6令吉77仙至23令吉63仙），還特別註明買兩根送一根，免費包郵。

也有相信來自砂拉越的網民放上藤條圖案，調侃指產自婆羅洲熱帶雨林藤，耐打不斷，單條賣價為150令吉。

另有不少網民發揮“KUSO”創意，以圖片等惡搞一番，附上有趣對話帶出古晉岳父“不好惹”；包括老婆想去旅行將帶老婆去或非常疼愛老婆之類，因為岳父是古晉人，引人發笑。