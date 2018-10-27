交怡客船航行時故障 34人海上困8小時

（亞羅士打26日訊）一艘從浮羅交怡開往吉打港口的客船，因引擎故障而在海中央失去動力，約34名乘客，包括客船工作人員以及正副船長，在海上受困約8個小時。

客船公司接獲投報後，派出另一艘客船（Dargon Star 1）將發生故障的客船（Star Crafts 88）拖回吉打港口碼頭。

由於船上乘客和工作人員從下午至今還未進食，客船公司已在碼頭准備食物和飲料，等候他們歸來。

據了解，該艘客船是於今天下午2時30分，從浮羅交怡出發，途中引擎發生故障而無法航行，事發地點距離吉打港口碼頭約15海里。浮羅交怡至吉打港口碼頭的航行距離為30.1海里。

客船公司工作人員說，該公司沒有派出小艇救出乘客，是因為有關方式具有很大風險以及耗時。

據了解，海事執法機構和海事局至今沒有接獲該客船和客船公司的求助。

乘客：船長曾拒海軍施援

其中一名乘客菲索（29歲）受訪時說，船從浮羅交怡碼頭出發不到半小時就發生故障，當時有艘海軍船經過，要向他們提供援助，但遭船長拒絕。結果客船重新航行數分鐘後，第二度出現故障。

他說，他原本將在下午5時抵達吉打港口碼頭，並計劃出席一項泰拳國際賽事，擔任賽事主持人，最終因客船故障耽誤行程，讓他損失了逾千令吉。

他說，客船故障時，工作人員也沒向他們報告情況，他希望客船公司能賠償乘客。

另一名乘客諾瑪依莎（57歲）說，她原本計劃返回亞羅士打家鄉探望病重的母親，下午3時當客船發生故障時，就接獲家人來電指母親已經過世，最後也讓她趕不及參與母親的葬禮。