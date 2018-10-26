賽富丁：沙外長再聲明 26億無關沙地政府

（布城26日訊）沙地阿拉伯外交部長阿德爾阿爾祖貝爾聲明，前首相拿督斯里納吉收到的26億令吉捐款，與沙地政府無關。

外長賽富丁今日與阿德爾阿爾祖貝爾會面後說：“他（沙地外長）表明（26億令吉捐款）與沙地政府毫無關連。”

他今日在外交部與阿德爾阿爾祖貝爾會面後指出，上個月在紐約舉行的第73屆聯合國大會期間，阿德爾阿爾祖貝爾告訴他，沙地政府將與大馬合作調查一馬發展公司（1MDB）案件，而且與26億令吉捐款無關。

他說：“他今天再次聲明，捐款與沙地政府無關。”

賽富丁與阿德爾阿爾祖貝爾會面時，也討論了一馬公司案件。

此外，首相馬哈迪今日在首相署接見了阿德爾阿爾祖貝爾，賽富丁也在場。

阿德爾阿爾祖貝爾2016年在土耳其出席伊斯蘭合作組織（OIC）峰會時，曾表明26億令吉捐款來自沙地，而且沙地捐出這筆款項不求任何回報。

大馬不參與多國聯軍

另一方面，賽富丁說，他在今天的會面也傳達內閣的決定，就是大馬不會參與沙地領導對抗也門的多國聯軍。

他說：“目前，我們的軍人已經回國，我們已不參與。”

提到關閉薩勒曼國王和平中心，賽富丁表示，這個課題也在會面中討論，“這個計劃仍未進行，而我們不會進行。”

至於國家石油公司與沙地石油公司（Saudi Aramco）的合作，他說，兩家公司將討論此事。

他也指出，大馬與沙地如今的關係非常良好及融洽。

他說：“我們要提升合作及了解，這應該根據普通管道進行，即由外長與外長會談。在希盟執政下，我們不會再有特別任務部長執行這些工作。”