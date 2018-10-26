魏家祥：沒移花接木 吃雞飯照佐證缺席國會

（吉隆坡26日訊）馬華亞依淡區國會議員拿督斯里魏家祥澄清，他沒對財政部長林冠英吃雞飯照片移花接木，他的用意是要表達正副部長缺席國會，不代表就是身在布城辦公。

他在臉書貼文，繼續向林冠英和武吉免登區國會議員方貴倫開炮。

他聲稱，即便是7月24日的照片又有什麼問題？哪怕是7月、8月或10月的照片都好，重點是這張照片佐證了“兩人都缺席國會，不代表就身在布城”。

魏家祥也是馬華署理總會長，他說：“很簡單的邏輯，林冠英和方貴倫卻不明白。”

“一，照片是佳禮網站的照片，我完全沒處理或移花接木（Huh？）。我在昨日的貼文中已清楚註明照片來源。

“二，更為重要的是，用林冠英吃雞飯的照片僅是在舉實例說明，我昨日貼文的第一點，即：缺席國會不代表就是人在布城辦公。”

“因此，照片屬任何日期，並非重點（我也沒篡改照片日期）。重點是，兩人當時（7月24日，2時許）缺席國會，是因外出吃雞飯，而不是如同議長荒謬解讀的‘因布城遙遠’。”

魏家祥說，不知是理解能力問題或不小心誤會，希望方貴倫和林冠英不要再誤解並誤導。作為執政黨議員，兩人更應做的是，糾正議長的荒謬思維。

“方貴倫和林冠英大可重讀我昨天的貼文，或者請華語較好的助理念給你們聽。我的貼文中已明確表達我的觀點，也清楚註明照片來源。”

他重申，方貴倫和林冠英無需“轉移焦點”糾結於照片日期。

方貴倫：午休用餐沒問題

他挑戰兩人是否繼續“靜靜”，還是有勇氣跟他站在一起，同聲譴責“跨部門代答的事件”，及缺席國會的議員。

此外，魏家祥在早前的貼文則促請方貴倫和執政黨議員在回應“部長和議員缺席國會”課題上，勿保持沉默和護短。

“拿議員的薪水卻不履行議員職責，這才叫卑鄙。方貴倫作為資深議員，為何選擇護短，而不誠懇的承認錯誤？”

魏家祥是於昨日在臉書轉載一張方貴倫和林冠英吃雞飯的截圖，並批評部長缺席國會跑去吃雞飯了，遭方貴倫反駁指他的行為卑鄙。