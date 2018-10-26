警援引反洗黑錢法令傳召 羅斯瑪與2兒錄供

（吉隆坡26日訊）前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪與2名兒子，即季平（莫哈末諾斯曼）和里扎阿茲，今早被全國總警長秘書處反洗黑錢及反恐融資組傳召錄供。

警方是援引反洗黑錢法令傳召羅斯瑪母子3人，相信與調查一馬發展公司（1MDB）舞弊案有關。

消息指出，警方今日是針對起獲的金飾向羅斯瑪問話。

大批媒體在早上8時就開始在敦拉薩路KPJ大廈門外采訪，而羅斯瑪與2名兒子在代表律師陪同下，於早上9時40分左右，分乘兩輛轎車抵達KPJ大廈。

羅斯瑪與季平及代表律師共乘一輛黑色、車牌WLQ 11的寶騰將相到KPJ大廈；而里扎阿茲則與另一名代律師的陪同下乘坐一輛車牌WFH 11的寶馬轎車抵達KPJ大廈。

羅斯瑪今日是穿著黑白色帶有粉紅及紫色的花紋的馬來傳統服裝，而莫哈末諾斯曼和里扎阿茲則是穿著西裝；面對記者的追問，羅斯瑪全程沉默不語。

在等待進入電梯前時，里扎阿茲問了記者一句“你們是記者嗎？”，然後步入電梯。

消息指出，羅斯瑪與2名兒子是從今早10時30分開始錄供直至下午1時10分才乘坐2輛車，從後門離開，到附近的清真寺祈禱，另大批在大廳等待的媒體撲空，此外，馬來女藝人艾莉（Elly Suriati）有前來敦拉薩路KPJ大廈聲援羅斯瑪。

這是羅斯瑪首次被警方傳召錄供，她之前已被反貪會傳召了3次。