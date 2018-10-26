售了遊艇再賣飛機 美司法部入稟申請變賣飛機 平靜號29招標





（吉隆坡26日訊）賣了遊艇，賣飛機！美國司法部及Global One Aviation公司已正式入稟美國加州法庭，申請變賣大馬富豪劉特佐的龐巴迪環球5000（Bombardier Global 5000）私人飛機。

根據美國司法部，劉特佐從一馬公司取得17億美元後，在2010年利用其中的3500萬美元（1億5500萬令吉）購入這架私人飛機。

這架私人飛機是於2017年2月在新加坡機場遭扣押，迄今停放在新加坡實里達機場，在等待美國法庭裁定是否批准美國司法部充公這架飛機期間，美國司法部決定爭取時間，入稟申請變賣飛機。

另一方面，超級豪華遊艇“平靜號”將在週一（29日）正式於國際市場上公開招標，惟一馬發展公司的代表律師王志權強調，所有符合資格的買家都須預先支付100萬美元的訂金，方可參與競標，甚至預約勘察“平靜號”。

“平靜號”週一公開招標 買家須繳410萬訂金

（吉隆坡26日訊）超級豪華遊艇“平靜號”將在週一（29日）正式於國際市場上公開招標，惟一馬發展公司的代表律師王志權強調，所有符合資格的買家都須預先支付100萬美元（約馬幣410萬）的訂金，方可參與競標，甚至預約勘察“平靜號”！

他解釋，此舉是為了確保“平靜號”可吸引到真正的買家；這也意味，不是任何人都有資格競標。

招標至下月28日

他打趣說，政府出售的僅是“平靜號”，並不包括遊艇上的船員，整個招標過程將一直維持至11月28日，並按國際標準進行，不會進行網上的競標。

他說明，律師團今日在海事法庭申請批准出售“平靜號”的條件與條規，及即將公開給民眾的資料，並向法官詳細講解整個招標過程。

王志權提及，出售“平靜號”的廣告，今日或明日起便會刊登在國內外各大報章，有興趣的買家皆可直接聯絡法庭所認可的主要代理，成功競標的人或公司將得到一個“乾淨”的擁有權。

“競標者的招標書都密封在信封內，並由海事法庭郡長（sheriff）負責保管，郡長會在招標結束後，在特委獨立人士的見證下同步打開所有招標書。屆時，符合資格又價高者將會是此豪華遊艇的新主人。”

“11月28日後，郡長會致函通知中標買家，買家須在5個工作天支付售價的10%，剩餘的90%則在10天內繳清，希望12月就可完成整個手續。”

王志權強調，“平靜號”目前的價值肯定會有折損，就像買了一輛新車，轉手再賣，肯定不會得到當時購置該新車的價格。

估價報告機密

他重申，“平靜號”的估價報告將維持機密，即使律師團也不會知道。

海事法庭是在本月19日宣判，“平靜號”是使用一馬發展公司資金購買，所以屬於大馬政府，並同意發出“缺庭判決”，宣判“平靜號”屬於一馬發展公司的兩家子公司——一馬能量有限公司及一馬全球投資有限公司所有；換言之，政府將是“平靜號”的最終合法實益擁有人。

料11月或12月脫售“平靜號”

一馬公司是聯同其子公司一馬能量有限公司、一馬全球投資有限公司和大馬政府，在“平靜號”返國前一天，即8月6日入稟海事法庭申請加速出售“平靜號”，並在訴狀中將來自開曼群島的“平靜號”持有人（無列出任何名字）列為唯一答辯人。

一馬公司和政府等4造在申請書中，要求“平靜號”持有人須在接獲申請書副本的14天內，親自或委派律師出庭抗辯，否則，法庭可在“平靜號”持有人缺庭下，批准出售這艘遊艇。

在沒任何人或公司代表“平靜號”持有人入稟出庭通知書的情況下，海事法庭便在8月24日同意發出準令給政府和一馬公司，出售上述“平靜號”。

與此同時，法庭則在本月5日同意發出準令，以委任一個主要仲介處理出售“平靜號”事宜，在獲相關准令後，政府料可在11月中或12月初成功脫售“平靜號”。

美司法部及公司入稟法庭 申請變賣劉特佐飛機

（吉隆坡26日訊）賣了遊艇，賣飛機！美國司法部及Global One Aviation公司已正式入稟美國加州法庭，申請變賣大馬富豪劉特佐的龐巴迪環球5000（Bombardier Global 5000）私人飛機。

根據美國司法部，劉特佐從一馬公司取得17億美元後，在2010年利用其中的3500萬美元（1億5500萬令吉）購入這架私人飛機。

這架私人飛機是於2017年2月在新加坡機場遭扣押，迄今停放在新加坡實里達機場，在等待美國法庭裁定是否批准美國司法部充公這架飛機期間，美國司法部決定爭取時間，入稟申請變賣飛機。

停放新國機場

一旦申請獲批準，在扣除所有費用與開支後，勝訴一方可在變賣飛機後獲得所有盈利，並存放在計息賬戶中。

根據《當今大馬》報道，美國司法部等兩造皆認同，在等待法庭裁定充公飛機的申請當兒，變賣飛機是合理及有必要的，因為飛機在長期沒有使用的情況下，已面對價值折損和機身損壞的危機。

況且，飛機保養費不僅昂貴，也與其市場價值不符。

在獲準出售飛機後，美國司法部等兩造獲給予15天的時間，為飛機進行公開招標活動，並在正式公開招標後，在25天內收集所有的招標書。

根據有關申請書，各造也須對最低競標價達成共識，而出售飛機所得，部分款項將分配給在過去18個月以來，負責看管及收藏該架飛機的Jet Aviation私人公司。

新加坡新海峽時報在今年8月報道，Jet Aviation私人公司已遭拖欠約350萬令吉。