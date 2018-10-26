冀從競爭走向協調 中日簽50合作協議

（北京26日訊）日本首相安倍晉三今天展開訪華第二天行程，上午出席中方在北京人民大會堂安排的歡迎儀式，與中國總理李克強檢閱儀仗隊後，隨即舉行會談。兩人將見證中日企業就逾50個合作項目簽署協議，希望將中日關係推向新時代，盼兩國從競爭走向協調。

安倍晉三於會談開始時，提出邀請中國國家主席習近平訪日，希望通過持續高層互訪推動日中關係發展，希望兩國從競爭走向協調，互不構成威脅及發展自由公平的貿易關係。

安倍邀習近平訪日

李克強說，中日關係出現新勢頭，安倍在《中日友好條約》締結40周年訪華，正當其時，中方希望兩國能實現長期穩定互惠關係，特別是在經貿合作方面邁上新台階。兩人其後共同見證兩國企業在第三方市場合作論壇上，簽署逾50份合作協議。中方還希望加速推動日本加入“一帶一路”經濟帶構想。

此外，中國央行消息指，經國務院批准，中國人民銀行與日本銀行簽署了中日雙邊本幣互換協議，規模為2000億元人民幣（約1199億令吉），協議有效期3年，經雙方同意可以延長期限。

開設海空聯絡機制

安倍和李克強在會談後舉行了聯合記者會，雙方同意盡快開設海空聯絡機制，避免自衛隊與中國軍方偶發性的衝突。安倍並透露，中方正積極考慮放寬日本食品進口限制。

安倍在與李克強會面前，亦與中國全國人大委員長栗戰書見面，稍後將與習近平舉行會談，預料兩人將聚焦討論經貿合作，安倍亦希望談及朝鮮核武及朝鮮綁架日本人問題。