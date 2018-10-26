平靜號下週一公開招標 須先付100萬美元才能競標

（吉隆坡26日訊）超級豪華遊艇“平靜號”將在來臨的週一（29日）正式於國際市場上公開招標，惟一馬發展公司的代表律師王志權強調，所有符合資格的買家都須先預先支付100萬美元的訂金，方可參與競標，甚至預約勘察“平靜號”！

他解釋，此舉是為了確保“平靜號”可吸引到真正的買家；這也意味，不是任何人都有資格競標。

他打趣說，政府出售的僅是“平靜號”，並不包括遊艇上的船員，整個招標過程將一直維持至11月28日，並按國際標準進行，不會進行網上的競標。

他說明，律師團今日在海事法庭申請批準出售“平靜號”的條件與條規，及即將公開給民眾的資料，並向法官詳細講解整個招標過程。

王志權提及，出售“平靜號”的廣告，今日或明日起便會刊登在國內外各大報章，有興趣的買家皆可直接聯絡法庭所認可的主要代理，成功競標的人或公司將得到一個“乾淨”的擁有權。

“競標者的招標書都密封在信封內，並由海事法庭郡長（sheriff）負責保管，郡長會在招標結束後，在特委獨立人士的見證下同步打開所有招標書。屆時，符合資格又價高者將會是此豪華遊艇的新主人。”

“11月28日後，郡長會致函通知中標買家，買家須在5個工作天支付售價的10%，剩餘的90%則在10天內繳清，希望12月就可完成整個手續。”

王志權強調，“平靜號”目前的價值肯定會有折損，就像買了一輛新車，轉手再賣，肯定不會得到當時購置該新車的價格。

他重申，“平靜號”的估價報告將維持機密，即使律師團也不會知道。

海事法庭是在本月19日宣判，“平靜號”是使用一馬發展公司資金購買，所以屬於大馬政府，並同意發出“缺庭判決”，宣判“平靜號”屬於一馬發展公司的兩家子公司——一馬能量有限公司及一馬全球投資有限公司所有；換言之，政府將是“平靜號”的最終合法實益擁有人。