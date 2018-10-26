涉嫌猥褻15歲男學生 團康導師加控8罪

（布城26日訊）著名團康導師李明錠涉嫌猥褻及強迫一名15歲男中學生口交，今日加控8項罪名，惟他否認有罪，獲准以一共8萬令吉保外候審。

身穿灰色T恤、黑色長褲及配戴黑框眼鏡的李明錠（42歲），今早8時20分在律師的陪同下出庭，他沒有躲避媒體鏡頭，一臉嚴肅地步入法庭。

8萬元保外候審

根據控狀，被告被指於今年4月、5月、6月及6月13日傍晚6時，在雪州沙登嶺花園的一所民眾會堂，與15歲又一個月大的受害者進行違反自然性行為，在受害者不情願下將陽具放入對方嘴里，抵觸刑事法典第377C條文。

一旦罪成，可被判監禁不少於5年及不超過20年，以及鞭笞。

此外，被告也在相同時間及地點猥褻受害者，用手握受害者的陰莖，抵觸2017年兒童性侵罪行法令第14（a）條文（猥褻）；一旦罪成，可被判不超過20年的監禁及鞭笞。

較早前，主控官艾米莎茲瓦妮副檢察司反對讓被告保外候審，除了涉及未成年受害者，被告也是受害者的舞蹈老師，擔心若被告獲保外，就有機會騷擾受害者及控方證人。

被告的代表律師張鎮楊則指，其當事人在過去數日遭受網絡及人身攻擊，卻不曾與受害者聯絡。

他引述一則媒體報導，指警方調查發現被告的手機未存有猥褻照片，並指控狀中沒有註明明確的案發日期，而這將對被告造成偏見。

他指控方的說法毫無根據，希望法庭允許被告保外，而被告此前已繳付4萬8000令吉的保釋金，要求法庭設下較低的數額。

地庭法官蓉扎麗達最終允許李明錠每項控狀1萬令吉保外候審，即一共8萬令吉保外，並諭令被告不准聯絡、接近及騷擾受害者及家人。

此外，她也諭令被告交出國際護照予法庭保管，以及每月到警局報到一次，直到案件審結。

案件將於11月23日過堂。

本月22日，李明錠在布城性侵兒童罪案法庭被控11項罪名，即猥褻及進行違反自然性行為罪名，當中涉及同一名受害者。

10學員到場支持受害者

超過10名李明錠的學員於今早9時左右聚集在法庭外，以示對受害者的支持，他們較後也進入庭內聆審。

無拉港候任州議員王詩棋也到場聆訊，李明錠的母親今日也出庭聆訊，也是其兒子的擔保人。

李明錠母當擔保人

案件結束後，李明錠雙手上拷被庭警帶離法庭以處理保釋手續，隨即被媒體追訪，其學員也紛紛拿起手機拍攝。

對於現場記者的提問，包括要求發表心情與感受時，李明錠全程不發一語，面無表情，在等待電梯時偶爾四處張望。