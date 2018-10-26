涉性侵男學生案 著名團康導師加控8罪

（布城26日訊）著名團康團體華裔導師李明錠涉嫌性侵男學生案，今早現身在布城兒童性侵案法庭，被加控8項控罪。

雪州警方是於本月初接獲受害者的投報，調查後發現被告曾強迫受害者進行非自然性行為至少三次，而案件的調查報告已完成，並會在刑事法典第377C（進行違反自然性行為）及2017年兒童性侵罪行法令第14（猥褻）條文將嫌犯提控上庭。

被告目前在吉隆坡、雪蘭莪、馬六甲以及森美蘭都有涉及同類案件，其中吉隆坡警方已在本月22日將被告提控上庭，而被告也在交了4萬8000令吉保釋金後，保外候審。

由於被告在中學生及大專生之間推廣團康活動已超過10年，期間曾接觸大量青少年，因此被告被提控的新聞刊出後，一些曾遭被告性騷擾的也在臉書分享自己的經驗，而且對方對戀童癖好甚至可追溯到七八年前。

多數受害者年紀輕，又是男性，加上被告的形象一向以來都非常正面及陽光，因此許多受害者選擇緘默，而沒有挺身而出向警方舉報對方。

李明錠是在早上約8時20分，在代表律師張鎮楊陪同下抵達法庭大廳。他身穿灰色上衣及黑色長褲，在面對媒體的追訪時，不發一語。

截至早上10時20分，李明錠還在庭內未出來。

今早也約10名受害者親友及李明錠的數名支持者，聚集在庭外。不願具名的受害者支持者說，他們是到場關心此案，以及瞭解案情。

行動黨候任無拉港州議員王詩棋也到場，她在休庭後會召開一場記者會，說明此案件。

隨著警方正式起訴涉嫌性侵少年的著名團康導師之後，早前曾遭被告非禮或性騷擾的受害者，在過去幾天紛紛在臉書控訴親身經歷，揭發被非禮的經過。

一名曾在少年營接受過被告指導的男子率先在臉書分享本身所知的一些被告醜行後，便陸續有受害者主動聯繫他，控訴各自被遭非禮或性騷擾的經歷。

全國警察性侵、家庭暴力及虐待兒童組主任朱莉莉助理總監昨日指出，警方至今共接獲4宗針對被告的投報，分別為吉隆坡2宗、雪蘭莪1宗以及馬六甲1宗。

“雪隆地區的3宗案件已經完成調查，警方已於週一將被告控上布城兒童性侵案法庭，在刑事法典377C條文（非自然性行為）及2017年兒童性侵罪行法令14條文下，共控以11項罪名。”