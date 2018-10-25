劫匪凌晨潛民宅 刀架頸逼老人交錢











（彭亨．吉拉央25日訊）蒙面劫匪膽大包天，凌晨持刀潛入民宅幹案，要挾七旬老屋主交出錢財，得逞後坐上同黨的匪車逃走。

這起劫案是今日凌晨3時許，在吉拉央新村福慈宮隔壁的住家發生，屋主夫婦平時在屋旁收購膠丸。

屋主陳珠（70歲）受詢時說，事發時間，她和丈夫正在酣睡，沒有听到有人撬門和搜索財物的聲響。直到蒙面匪徒衝進睡房惊醒了他們，以巴冷刀抵在她的頸項。

“匪徒以國語叫我安靜不要出聲，問我們錢財放在哪里。丈夫就告訴他說前面抽屜有錢，他們找出抽屜的1000余令吉，還把我頸項的金鏈扯斷奪走，有一小截脫落的沒有被搶去。”

電眼拍到匪徒身影

她指出，被搶走的金鏈是她在6月生日時，伯叔（丈夫兄弟）送給她的禮物，价值約1000令吉。

她說，他們事後檢查，推測匪徒是從屋旁的膠丸收購站走向廚房側門，因而沒有驚動廚房后門外的狗，匪徒還撬開收購站的桌面抽屜，偷竊散錢，之后撬開廚房側邊木門進入住家。

“家里廚房、大廳和所有房間都被匪徒搜索過，平時這時間我們會醒來，但昨天工作太累加上遲睡，所以事發時間睡得很沉，沒有听到房外動靜，直到匪徒衝進來我們的睡房。”

她說，毛賊從福慈宮前面的巷路逃走時，順手將兩把巴冷刀丟在溝渠，鞋子也脫下丟在路上，跑到前面路口後又把兩頂鴨舌帽和衣服丟在路上，那衣服就是匪徒用來蒙面的。

“兩人身材中等，身穿貌似清洁工人的服裝，鄰居推測有可能是冒充清洁工人，相信是預防万一碰到村民可借此消除人們的戒心。”

福慈宮裝置的電眼，有拍到匪徒同黨所駕的國產威拉，前面路口菜檔的電眼也拍到匪徒身影。一般推測，兩匪從該巷路逃跑了一段距离後，乘上到來接應的同黨的車。

另一方面，警方清晨到來了解情況，陳珠的丈夫章穩興（75歲）也向他們講述事發經過，之后隨警方到警局報案。

這也是該住家第二次遭遇劫案，上一次是2012年7月16日早上8時許，當時章穩興在屋后廚房發現刀匪，結果匪徒一發現他就追上來刺了一刀，他為了自保立即從褲袋掏出八百余令吉交給匪徒，但匪徒又再刺他一刀，過后乘上同黨摩多逃离。章穩興後到診所縫了16針。

上星期五（10月19日），直涼油站也遭毛賊爆竊，相隔不到一個星期，輪到吉拉央發生竊案，令民眾坐立不安。