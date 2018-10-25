內長：加快處理5萬申請 希盟執政發1600公民權





（布城25日訊）內政部長丹斯里慕尤丁說，509大選後至今，希望聯盟政府已發出公民權給1600多人，同時也會加快處理5萬5000項各種組別的申請。

他出席於國民登記局舉行的頒發公民權儀式後在記者會上透露，國民登記局今日頒發200張公民權給樂齡人士，條件是行為良好且可以掌握國語。

除了呼吁獲得公民權的人士努力學習國語，他也希望這些長輩的家人能夠引導與協助他們重新掌握國語。

不會刻意延緩

慕尤丁說，為了杜絕任何的誹謗，他已指示持續進行對公民權申請的審核工作，一旦批准了就會發出，不會有所偏差及刻意延緩。

“政府正在兌現大選時的競選承諾，公平的分發公民權給在馬來西亞居留已久且行為良好的樂齡人士。”

他透露，申請公民權的包括持有紅登記的各族人士，巫裔、華裔、印裔和印尼人都有，其中印裔申請者約3000人。此外，還有父母其中一方是外國人而沒有獲得公民權的孩子。

“任何合格與符合《聯邦憲法》的公民權申請者，都將會獲得批准。”

慕尤丁也說，政府從1957年至今年5月30日，共頒發171萬3198張公民權給合格者，即可以說利國語、在馬來西亞居住已久及效忠君主。

出席者包括內政部副部長拿督阿茲斯查曼、婦女、家庭及社會發展部副部長楊巧雙、鄉村及區域發展部副部長西華拉沙和內政部秘書長拿督斯里阿威。