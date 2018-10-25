前總統議員傳媒成目標炸彈 郵包連寄美政界





（華盛頓25日訊）繼著名投資富商索羅斯之後，美國特勤局證實，當局在周二（23日）和昨天（24日）截下兩個分別寄到前總統奧巴馬寓所，以及另一前總統克林頓妻子、前國務卿希拉里寓所的可疑郵包。有關郵包懷疑有爆炸裝置，美國聯邦調查局（FBI）已介入調查；白宮發表聲明譴責事件，目前未有人被捕。

美國這兩天接連傳出有多位名人收到內有爆炸裝置的包裹，除了索羅斯、奧巴馬及希拉里，美國有線電視新聞網（CNN）的紐約辦公室、前司法部長霍爾德、美國佛州民主黨眾議員舒茲、加州民主黨眾議員沃特斯、紐約州長科莫，甚至國會山莊都收到炸彈郵包，所幸都未造成人員傷亡。

各地截獲郵包都相似

其中，CNN位於紐約的辦公室收到可疑郵包後，警方到場疏散所有人員，並封鎖附近一帶搜索。曾是民主黨全國委員會主席的眾議員舒玆，位於佛羅里達州的辦公室也收到可疑郵包，人員也被安排疏散。而洛杉磯一個郵遞設施在昨天截獲寄給眾議員沃特斯的可疑包裹，亦與此前發現的幾個炸彈郵包相似。

索羅斯首先接獲郵包

此外，白宮也一度傳出收到可疑郵包，但美國特勤局隨後否認；前副總統拜登亦疑似收到可疑包裹，當局目前還在查證。

美國即將在11月6日舉行國會中期選舉，就在競選活動如火如荼之際，卻接二連三傳出政治人物收到炸彈郵包，動機引人揣測。

據美國官員表示，當局是在周二晚上發現寄到克林頓夫婦紐約市郊寓所的可疑郵包，收件人指明是希拉里。到了昨天早上，當局再截下寄到奧巴馬華盛頓寓所的郵包。克林頓夫婦、奧巴馬同屬民主黨，官員表示，郵包都在送達收件人手中之前被截下，收件人並沒接觸到郵包。

《紐約時報》引述官員報導，寄給希拉里的郵包，與索羅斯大宅週一收到的類似。索羅斯亦活躍於政壇，是民主黨重要捐款人。他位於紐約州的大宅，22日收到一個爆炸裝置。索羅斯當時不在家，警方其後引爆裝置，沒人受傷。

鐵管炸彈粗劣可操作 郵包看似同一人寄出

來自執法部門的消息人士向美聯社透露，CNN收到的鐵管炸彈製作粗糙，但可以操作，當中含有可疑白色粉末，當局正在化驗成份。該包裹收件人為中央情報局（CIA）前局長布倫南；布倫南曾多次公開批評總統特朗普。

CNN抨無視傳媒受恐嚇

這起事件亦引起CNN總裁朱克狠批，他指特朗普和白宮發言人桑德斯“完全無視傳媒受恐嚇的嚴重性”。在CNN紐約總部接獲可疑包裹後，特朗普在回應以及桑德斯在發布消息時都未提及CNN是受害者，她其後才在另一貼文提到CNN。

紐約警方表示，所有已確認的郵包看似由同一個人或同一班人寄出，目前還在調查寄件者身份及動機。

另外，聯邦調查局透過聲明表示，這批郵包都裝在馬尼拉紙信封內寄出，信封上貼了6枚郵票，退件地址則寫著“瓦瑟曼舒茲”，但看來並不真的是由這名眾議員寄出。目前，當局確認共有5名收件者，即奧巴馬、希拉里、霍爾德、布倫南（CNN代為轉交）與索羅斯，而郵包裡都裝著“具潛在破壞性裝置”。

特朗普狠批政治暴力 斥媒體搞分裂引仇恨

美國傳出多位政治人物接到炸彈郵包，總統特朗普形容，有關行為是卑鄙的“政治暴力”，呼籲國民團結一致，並承諾找出真兇繩之以法。但是，不久後，他在一場助選活動上卻怪罪媒體，指責都是媒體搞分裂，引發國內仇恨情緒，並要求媒體停止“無止盡的仇恨和錯誤攻擊”。

收到可疑包裹者都是民主黨人，特朗普發言時並沒提及任何收件者名字，僅表示“我們極之憤怒、煩亂和不高興，當局將會徹查。”第一夫人梅蘭妮譴責事件為“懦夫式攻擊”。

希拉里則形容美國分歧嚴重，正經歷“麻煩的時間”，呼籲國民團結，並感謝特勤局人員及早發現可疑郵包。

副總統彭斯批評，發出可疑郵包是懦弱及卑鄙行為，執法部門會將涉事者繩之以法；參議院共和黨領袖麥康奈爾亦強烈譴責有關恐怖主義行為。