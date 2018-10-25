【11歲男童停課照顧病母迴響】社會給力 男童獲送安親班 母失拾人生希望













（檳城25日訊）《光明日報》封面獨家報導“11歲男童停課照顧病母”的新聞在網絡上炸開，安排聾盲母親入住菩提馨園的院長陳瑞萬的手機更因大量的電話湧入而當機。新聞見報後，檳城阿依淡智聰補習中心院長不假思索的伸出援手，明日起每天接送陳禮恩到安親班，讓他有更好的學習環境。

陳禮恩的母親吳月蘭（40歲）入住菩提馨園後，人也顯得有精神。她今日接受光明日報訪問時指出，她與孩子分隔兩地心中自然感到不捨，但為了讓孩子有好的生活，現在的安排最為妥當。

她說，在菩提馨園居住也獲得大家妥善照顧，而且三餐溫飽。“雖然身有殘缺，但希望殘而不廢會嘗試學習一些盲人手藝和訓練，未來可以自力更生再與兒子一起生活。”

獲很好照顧三餐溫飽

她說，昨日孩子和家翁來探訪她。她也很高興有安親班免費照顧兒子課後的生活。

11歲的陳禮恩自小喪父，與母親住在檳城打鎗埔組屋相依為命，幾年前母親因為車禍導致視覺和聽覺漸失靈，更失去工作能力，年幼的他扛起家裡所有重擔，媽媽病了他就打電話叫德士或救護車，身上沒錢就睡在醫院，吃媽媽在醫院吃剩的飯菜，就連學校也去不了，讓鄰居都心疼不已。

打槍埔許多居民都知道這個孝順的男童，因為他總是在深夜不求助他人，一人推著輪椅帶著媽媽，自己打電話叫了德士或救傷車，帶媽媽去醫院。

陳禮恩是於7年前喪父，從小就給祖父和祖母拉拔長大，直到3歲多那年，母親吳月蘭（40歲）才將他領了回去撫養。

陳禮恩就讀的檳城商務小學，校方和老師也無人不曉這苦命的孩子，這些年都盡最大能力來幫助他，可惜他一直因為家境問題，無法正常成長 讓師長心痛無奈又遺憾。

這對母子的住所滿屋都是垃圾，連一處可以溫習功課的空間也沒有。打鎗埔的鄰居說，常常看到學校老師上門探訪這對母子，也有許多熱心人士送上食物，鄰居不時也會帶點食物給他們，如今看到有老人院終於願意收留他母親，減輕這孩子的負擔，他們也感到高興。

陳瑞萬：母子不需資金捐助

陳禮恩的遭遇牽動馬新兩地社會的惻隱之心。陳瑞萬指出，新聞在昨天夜報出街後，他半夜就開始不斷的接獲電話，但為了休息而被逼關機。“謝謝大家對這對母子的關心。但是電話太多了，甚至導致手機兩度當機。”

他說，這些電話有來自吉隆坡、柔佛，甚至遠至新加坡，大部分要了解陳禮恩的情況，並且要求銀行戶頭以捐獻款項。

惟，他強調，陳禮恩母子並不需要金錢和物資的捐助。更何況，陳禮恩已獲得妥善安排，有一所位於阿依淡區的安親班願意免費照顧他，公眾可以放心。

尚未有盲人院聯繫

由於陳瑞萬不擅長照顧失明者，加上菩提馨園女床位已滿額，他希望會有盲人院可收容吳月蘭。

他說，他早前已聯絡盲人院，但至今還未接到任何聯絡。因此，目前菩提馨園繼續照顧吳月蘭，除了三餐溫飽外，也會給予開導。

“吳月蘭才40歲，還很年輕，不該一直居住在菩提馨園，希望能給她良好的治療，以後可自力更生。”

他說，吳月蘭需要接受的治療，包括高血壓、糖尿病、失明、失聰和皮膚等問題。同時，也希望可給吳月蘭安裝助聽器。目前吳月蘭的右邊眼睛只剩下10%的視力，左邊則是完全失明。

另外，陳瑞萬認為陳禮恩因照顧病母缺課，造成課業有所退步。因此，為了追回學業進度，陳禮恩星期六也會到安親班半天，之後他會接陳禮恩前往菩提馨園陪伴母親，甚至過夜一晚。

傅政瑒提供免費安親班

智聰補習中心院長傅政瑒心中有愛。他指出，他和妻子是看了《光明日報》新聞報導後，決定給予陳禮恩教育和課後照顧。

他說，這已是他第二次為學生提供免費安親班，之前一位是來自檳城中華小學的清寒學生，後者已畢業。

傅政瑒說，他的孩子也是就讀商務小學，以及有數位同校學生也會在課後前來安親班至晚上7時。因此，從明天起也會載送陳禮恩來安親班，提供補習外，也會提供午餐和晚餐。在晚上7時，才送他回壟尾的祖父家。

校方今記者會 宣佈資助禮恩

（檳城25日訊）陳禮恩就讀的商務小學校方及家教協會非常關心他的遭遇，將在明日學校慶祝兒童節後，召開記者會宣佈給予他的援助。

據了解，在陳禮恩停課照顧病母的新聞見報後，校方及家協也意識到需要給予更多的支持及援助，經討論後將在明日正式對外作出宣佈。

11歲陳禮恩的孝順，深深觸動社會惻隱之心，馬新民眾紛紛對他表關心，上載到光明官方臉書的視頻獲高點擊率，留言中也替他加油打氣。

截至今午2時，已有13萬次瀏覽這支視頻。