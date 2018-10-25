納吉依爾旺各付100萬保釋金 不得騷擾控方證人

（吉隆坡25日訊）身穿灰色西裝的納吉和以一身黑色西裝出庭的依爾旺所面對的失信指控，涉及金額高達66億3606萬5000令吉。

他們在面控時異口同聲否認有罪，要求法庭批準他們保外候審。

這也是納吉第四度被控上庭，他曾於7月4日面對3項失信及1項濫權的指控，並在8月8日被追加3項洗黑錢的指控，較後，他又在9月20日被控予4項貪汙受賄和21項洗黑錢指控。

若加上今日的6項失信指控，截至目前為止，納吉共面對38項控狀。

納吉的首席代表律師沙菲宜說，納吉較前3次被控時，已支付了共450萬令吉的保釋金，所以他建議讓之前所繳付的保釋金沿用到今日的案件。

法官阿茲曼阿末在聆聽了控辯雙方的陳詞後，批準讓納吉和依爾旺各以100萬令吉，外加兩名擔保人保外候審。

法官也批準讓他們以分兩期的方式支付100萬令吉保釋金，其中50萬令吉必須在今日繳付，剩余的50萬令吉則必須在10天繳清，案訂11月29日過堂。

法官也諭令納吉和依爾旺交出國際護照，同時，不可以任何形式騷擾控方的證人。

在納吉和依爾旺被控一案結束後，首相署大馬對外情報組織（MEIO）前總監拿督哈莎娜隨即“接力”，被押上法庭面控。

61歲的哈莎娜被控於2018年4月30日至2018年5月9日期間，在位於布城聯邦政府行政中心首相署的大馬對外情報組織總監辦公室，身為一名公職人員，即首相署大馬對外情報組織總監，受委托掌管屬於大馬政府的1210萬美元，卻犯下失信的罪行，抵觸刑事法典第409條文。

不過，哈莎娜否認有罪，要求保外候審。

主控官哥巴斯裏南建議讓哈莎娜以100萬令吉保外。

哈莎娜的代表律師拿督沙哈魯丁強調，其當事人所面對的指控不僅與一馬發展公司（1MDB）弊案無關，更與納吉和依爾旺被控的案件無關聯，所以要求法庭把保釋金減到30萬令吉。

法官阿茲曼阿末最終批準讓哈莎娜以50萬令吉及兩名擔保人保外，並交出其國際護照給法庭保管；案訂11月29日下午3時過堂。

主控團陣容：

拿督斯里哥巴斯里南

卡馬峇哈林

阿末沙茲里

納吉律師團的陣容：

丹斯里沙菲宜阿都拉（首席律師）

哈溫德吉星

法罕立

拉末哈茲蘭

萬艾祖丁

法漢沙菲宜

沙希拉哈納比亞

依爾旺律師團的陣容：

拿督古瑪拉德蘭

拿督吉旦蘭

德夫古瑪拉德蘭

拉薇妮亞

拉溫古瑪

哈莎娜的律師團陣容：

拿督沙哈魯丁

凱魯阿占