納吉依爾旺 被控6失信罪

（吉隆坡25日訊）前首相拿督斯里納吉和財政部前秘書長丹斯里依爾旺，共同被控6項失信罪，涉及66億3606万5000令吉；唯兩人都不認罪并要求審訊。

前首相纳吉和财政部前秘书长依爾旺，共同被控6项失信罪，涉及66亿3606万令吉；法庭批准納吉和依爾旺各以100萬令吉、2名擔保外，保外候審。法官也諭令兩人交出國際護照，以及不可以任何形式騷擾控方證人。這是納吉第四度被控，加上今天的6條失信控罪，納吉共面對38項控狀。

納吉和依爾旺今天到吉隆坡法庭大廈，面對涉及政府資金的6項失信案提控。

納吉上午8時23分乘坐普騰將相TN50抵達法庭，依爾旺于上午8時15分乘坐大馬反貪污委員會的汽車到法庭。

他們步入法庭時表現冷靜，并向媒体和公眾微笑和揮手致意。

納吉和依爾旺昨天被傳召到布城反貪會總部錄供，以完成調查和提控的最后程序，依爾旺錄供后遭扣留。

首相署研究組前總監拿督哈莎娜今天也被帶往法庭，她將在相同案件下被控。

不過，在早上法庭大門等候的媒体沒有發現她的蹤影，相信她從其他門口進入法庭。

反貪會昨天發表文告表明已獲得總檢察署同意，以在今天提控納吉、依爾旺和哈莎娜，他們在刑事法典第409條文（失信）下面控。

另一方面，前副首相拿督斯里阿末扎希今天到法庭支持納吉。

阿末扎希大約上午9時抵達法庭，他向現場媒体揮手致意后前往地庭。

詢及他今天是否為了支持納吉而到法庭，他簡短回應說：“是的，肯定的。我在這里給予他精神上的支持。”

控狀如下：

1.被控於2016年12月21日在布城財政部，身為公務員即財政部長和財政部秘書長，失信受委托掌管的12億令吉政府資產。

2.被控於2016年12月21日在布城財政部，身為公務員即財政部長和財政部秘書長，失信受委托掌管的6億5500萬令吉政府資產。

3.被控於2017年8月3日在布城財政部，身為公務員即財政部長和財政部秘書長，失信受委托掌管的“B11財政部基本服務下，編號為021700的吉隆坡國際機場有限公司（KLIAB）活動管理開銷 ”政府撥款，總額共2億2000萬令吉。

4.被控於2017年8月10日在布城財政部，身為公務員即財政部長和財政部秘書長，失信受委托掌管的“B11財政部基本服務下，編號020500的補貼及援助金”，共13億令吉的政府撥款。

5.被控於2017年8月23日在布城財政部，身為公務員即財政部長和財政部秘書長，失信受委托掌管的19億5000萬人民幣（12億6106萬5000令吉）政府資產。

6.被控於2017年12月18日在布城財政部，身為公務員即財政部長和財政部秘書長，失信受委托掌管的20億令吉令吉政府資產。

針對上述6項控狀，納吉和依萬瑟裏加因此抵觸刑事法典第409條文（刑事失信），並可與刑事法典第34條文同讀。一旦罪成，可被判監禁不少過2年，或不超過20年及鞭笞和罰款。