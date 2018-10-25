國泰航空940萬乘客個資外泄 包括護照身份證信用卡號碼

（香港25日訊）國泰航空及子公司港龍航空約940萬名乘客資料曾被不當取覽，資料包括姓名、電話、約86萬個護照號碼、24.5萬個香港身分證號碼，以及430張已逾期或無安全碼的信用卡號碼等，外泄資料量較去年選舉事務處失378萬名選民資料，多出一倍。國泰3月已發現可疑，5月確認出事，至昨晚10時多才發公告。私隱專員公署稱從國泰公告得悉事件，非常關註，將主動接觸國泰及展開審查。

國泰在公告指出，今年3月首次在系統發現可疑活動，事後由網絡安全公司協助調查，同時加強資訊系統保安，5月初確認有個人資料被未獲授權取覽。國泰稱，無證據顯示任何個人資料被不當動用，亦無任何乘客的旅行及常客計劃資料被全部取覽或密碼外泄，強調受影響系統與國泰航班系統完全獨立，不影響航班安全，但未交代確認外泄近半年始公布的原因。

國泰外泄的資料包括86萬個護照號碼、24.5萬個香港身分證號碼、403張已逾期信用卡號碼和27張無安全碼的信用卡號碼，每名受影響乘客被不當取覽的資料皆不同；其他未獲授權取覽的資料還有乘客姓名、國籍、出生日期、電話號碼、電郵地址、地址、飛行常客計劃的會員號碼、顧客服務備註及過往飛行紀錄。

國泰行政總裁何杲就事件致歉。國泰已通知警方，並正知會當局及受影響乘客，又設立專屬網站及顧客專線。警方稱正了解事件。

資訊科技商會資訊保安召集人範健文稱，國泰未有交代如何引致事件，“有不少可能性，例如國泰網站有漏洞、員工登入的資料和密碼被人瀏覽到，但（國泰）完全沒說”。他相信國泰每年應有網絡保安的安全測試，質疑為何沒找出漏洞。

資訊科技界議員莫乃光對國泰昨晚才公布感不滿，“為何5月確認個人資料被取覽，拖5個月才公布？我懷疑國泰有拖延”。他引述歐盟最近通過的《通用數據保障條例（GDPR）》，若發生同類事故，需於72小時內通報，違者可罰年度全球營業額4%。他指本港私隱條例已不合時宜，罰則及阻嚇不高。

莫又稱，香港近年最大同類事件是去年選舉事務處失去378萬選民資料，現不知受影響國泰乘客有多少港人，不肯定今次是否本港歷來最大宗資料外泄事件。

公民黨譚文豪稱，以他了解，被泄的並非完整資料。他舉例：“例如我名字，‘譚文豪’可能只泄露了‘譚’和‘豪’兩字，風險未必太大。”他相信國泰已有高度保安系統，但今次顯示私隱安全有隱憂。