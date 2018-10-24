撞倒後再倒車輾過 5歲童遭校車撞死







（新山24日訊）一名在幼兒園就讀的5歲華裔女童，乘坐校車返回外婆家時，在下車後便越過校車車頭往家門奔去時不幸遭校車撞倒，該校車女司機下車大喊女童的外婆後又再上車倒退，導致女童又被車輪輾過，最終送院後不治。

小死者楊子萱，家人都以小名“貝貝”喚她，她原是住在士姑來麗寧鎮一帶。

此悲劇是昨午12時許，在士姑來皇后花園住宅區發生。

新山北區警區主任莫哈末泰益傍晚證實此事。事發時，48歲女司機在意外發生後，將小死者緊急送往鄰近診所，再轉送至新山蘇丹后阿米娜醫院（中央醫院），惟小死者在送院一小時後，因傷重而不治。

他聲稱，意外發生時，校車內尚有5名兒童乘客，他們都沒有受傷，校車車身在事後也沒毀損。

他表示，警方已援引1987年陸路交通法令第41（1）條文（危險駕駛導致他人死亡） 扣查該名肇禍女司機，並在今午准許女司機保釋，有關校車將被送往電子驗車中心（Puspakom）接受檢查。

外婆曾多次投訴女司機

小死者的外婆陳女士（70歲）受訪時傷心哭訴的說，女司機一般會等外孫女到了家門才開車離開，但昨日不知何故卻沒有這樣做，而導致意外的發生。

她事發前也曾多次向女司機投訴，要求對方載外孫女回家時，車頭要對著家門，不要讓外孫女還須繞過校車的車頭。

她悲傷的說，外孫女從滿月後就由她帶大，如今就這樣沒了。

小死者的二姨楊小姐（30歲）則說，事發時，肇禍女司機在撞倒外甥女後，還下車大喊她的媽媽出來，不知為何卻又倒回車上退車，導致外甥女再度被碾過。

“姐姐在新加坡工作，平常都由母親代為照顧外甥女，上學日早上7時許上課，大約中午12時放學後，女司機都會將外甥女送返母親家。”

此外，小死者就讀幼兒園的張姓老師（53歲）則說，肇事女司機並非幼兒園所聘請，而是在家長同意下負責接送孩童，幼兒園7年來都沒接獲任何家長對該女司機的投訴。

“經過此事件後，幼兒園不敢再讓這名女司機接送孩童了。”

小死者的靈堂設在士姑來富貴紀念館，遺體將在（25日）上午10時舉殯。