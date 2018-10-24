15少年偷駕羅里拒查 16警車追捕逾小時開鎗截停







（新山24日訊）15歲輟學少年偷駕羅里，恰巧在巡邏的警方發現少年司機危險駕駛，卻試圖攔截不果，展開長達45公里、近1個半小時的追捕，間中甚至朝空中開了3鎗，最終在公眾駕駛羅里協助攔截下，才制伏這名少年。

新山南區警區主任沙胡利納因披露，警方在追捕戰中，共出動16輛來自新山南區警區及斯里阿南警區的警隊巡邏車，過程中兩輛巡邏車遭少年駕駛的羅里撞毀，而少年被截下後還企圖逃跑，並在掙脫警方追捕時擦傷左手。

他表示，被捕的巫裔少年是一名兼職羅里跟車員，警方在今日清晨4時於新山實達英達花園巡邏時，發現這輛形跡可疑的羅里正危險行駛。

他說，少年在被警方追捕時，以70至75公里時速逃跑，且不斷在多條道路上繞行，途經地不佬工業區2及巴西古當大道。

“警方當時已發出訊號燈及鳴起警笛，並出動16輛警車將道路包圍及追捕，但仍無法制止少年繼續行駛。據警方調查，少年駕駛的羅里註冊在柔佛再也花園一家私人有限公司名下，並沒報失記錄。”

少年被警方盤問時聲稱，羅里當時停在上述公司的工廠前，他看見鑰匙孔留有鑰匙，萌起“試駕”的念頭。少年曾隨駕駛上述羅里的男性親戚，充當羅里跟車員。

沙胡利納因披露，少年從羅里停放地行駛了約6公里後，才被警方巡邏車發現。警方也將傳召羅里車主及相關證人問話，由於少年仍在新山蘇丹后阿米娜醫院接受治療，警方暫未為少年進行尿液檢測。