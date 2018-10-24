【檳米桶山路土崩】曹觀友：鑑定須負責單位 設特委會查肇因





（檳城24日訊）檳州首席部長曹觀友今日宣布，檳州行政議會已決定成立一個特別委員會，以著手調查壟尾米桶山路平行大道土崩事件的肇禍原因。

他指出，這個特別委員會是以第一副首長拿督阿莫查基尤丁為首，成員包括檳州公共工程委員會主席查里爾及一名來自州秘書署州經濟策劃單位的工程師，這名工程師的名字將於較後才公佈。

他今日見證檳州發展機構與大馬建築工業發展局簽署合作意向書時說，州行政議會也決定協助這個委員會，也將邀請大馬工程師協會檳州分會協助調查工作，鑑定必須對這起事件負責的單位。

他指出，州行政議會認為，在各搜救單位即警方、消拯隊於昨日下午5時30分結束搜救行動後，目前成立特別委員會的適當時候，這是對已展開或將要展開的調查工作之外的調查行動。

“經已展開調查工作的單位包括建築業發展局（CIDB）及大職業安全與衛生局（DOSH）。如有需要，特別委員會也將邀請其它技術政府機構包括建築業發展局、職業安全與衛生局、檳島市政廳、有關道路工程顧問、承包商、第二承包商及獨立查詢工程師參與，以確保找到相關事件的真相。”

現有法令有不足之處

曹觀友指出，全球氣候變化已使許多程序窮於“應對”。州政府認為，針對上述土崩事件，現有的管制法令及執法都有不足之處。

他說，州政府很重視這次的土崩事件，他將指示所有政府機構基於安全考量，研究及重新檢討所有正在進行的基本設施及發展計劃。

“仍未展開的計劃也必須在確保安全後才能進行。我們需從設計開始到委任承包商方面都非常謹慎，同時必須監督各方面都需遵守條例及作業程序。 ”

他說，建議的行動將確保發展計劃中的管制及環境保護獲得最大的關注，以免建築工地安全問題再次發生。

他說，州政府不允許監督不足及遵守條例方面存有弱點的事再次發生，因為生命是最為寶貴的。

他希望上述委員會能在近期內展開工作，並適時完成工作。

“目前，由職業安全與衛生局發出的停工令仍然生效，我們沒把檳島市政廳包括在內，是因為該廳是發生土崩米桶山道路計劃的負責單位。”

落實建築品質評估系統

曹觀友指出，為確保州政府建築工程質量與工地安全受保證，今後所有州政府相關機構都必須與大馬建築工業發通過展局（CIDB）簽署合作意向書，以落實建築品質評估系統（QLASSIC）。

他說，尤其通過大馬建築工業發展局的監督，確保州政府建築工程的工地安全作業符合標準。

他指山，從去年至今，檳州已發生兩起嚴重的工地土崩事故，因此工地安全問題不應再被忽視，相反應該更嚴格執行安全標準。

須與CIDB簽合作意向書

他指出，配合國家建築業轉型計劃（CITP），州政府工程建築必須採用建築品質評估系統，以及大馬建築工業發展局對於施工品質提供專業、獨立的評估與檢測。

他說，檳州發展機構今日與大馬建築工業發展局簽署合作意向書，今後任何有關該機構建築工程計劃都會採用建築品質評估系統來監督。

他說，大馬建築工業發展局也會為該機構的技術部門員工進行培訓，確保今後所有該機構工程都是符合建築品質評估系統指標。

他指出，大馬建築工業發展局也通過了建築品質評估系統，為該機構在峇都交灣桂花城一項可負擔房屋計劃給予74%的高評分。

他希望此合作可提升州內所有州政府建築工程品質與建築工地安全。較後，檳州發展機構總經理拿督羅斯里與大馬建築工業發展局高級總經理拿督伊力斯依斯邁簽署合作意向書。

下月11起檳國際科學展

曹觀友指出，今年11月10日與11日，州政府、檳州科學圈（PSC）與工業業者，將在檳城國際會展中心主辦第七屆檳城國際科學展。

他說，此展會在兩天內主辦2萬場科學工作坊，讓學生參與、體驗與學習，也是全國最大型的科學工作坊。

“我也不清楚他們如何做到，可以在兩天內主辦2萬場的科學工作坊。”

他說，這項活動約耗資60萬令吉，州政府只是負責場地經費，其他經費則是由工業業者贊助。