曾遭偷拍淋浴 導師跪求原諒 男子懊悔當年沒指控

（八打靈再也24日訊）隨著知名團康導師涉嫌性侵男中學生案曝光後，一名曾遭被告偷拍淋浴視頻的男子在閱報得知男導師被控，也在其臉書貼文分享自己當時被偷拍的經歷，並懊悔當時心太軟，沒站出來指控對方，以致現在有更多的少年遭到性侵。

他是在2008年參加這名涉案導師舉辦的生活營而相識；兩年後到首都升學時，因欣賞對方的團康領導才能，而與對方有了更深入的瞭解，偶爾隨他參加一些活動或聚會。

他披露，2011年時，涉案導師邀約他共赴馬六甲參與賀歲MV的拍攝工作；他出發前就在導師的家留宿，就在沖涼時，發現了導師偷拍的行徑。

“當時我正在開始擦拭身體，卻發現淋浴間的小房側門上有縫隙，細看下才驚覺導師正在門後，使用相機錄下我在洗澡的過程。”

吁受害者挺身報警

“我當下惶恐、生氣，也覺得丟臉；我還和他當面對質，他當下認錯，甚至跪求我原諒他不要報案處理；當時的我沒足夠的勇氣，也害怕別人知道，才會‘縱容’他繼續犯案。”

為了避免再有更多受害者，他促請其他曾遭受導師猥褻的學生或人士挺身而出，協助警方調查，並蒐集更多的證據。

明日加控8罪狀

雪州警方已獲副檢察司的批准，週五早將在布城兒童性侵案法庭，加控團康導師8項控罪。

據知，雪州警方是在本月初接獲受害者投報，調查後發現被告曾強迫受害者進行非自然性行為至少三次，而案件的調查報告已完成，並會在刑事法典第377C（進行違反自然性行為）及2017年兒童性侵罪行法令第14（猥褻）條文將嫌犯提控上庭。

男導師目前在吉隆坡、雪蘭莪、馬六甲及森美蘭州都有涉及同類的案件，惟吉隆坡警方早前完成調查報告後，已在前天將被告提控上布城法庭，而被告則繳付了4萬8000令吉保釋金後，保外候審。

導師偏愛小鮮肉

邀回家練舞看黃片

據知情者報料說，男導師偏愛小鮮肉，會假藉邀請學生到家中練習跳舞或討論如何舉辦活動為名，卻在過程中邀請男生一起觀賞色情片，之後還慫恿一起手淫，甚至還會為對方口交。

消息聲稱，因受害者年紀輕，又是男學生，加上被告的形象非常正面及陽光，因此許多受害者都選擇緘默，沒人挺身而出向警方舉報。

也有消息指，男導師的戀童癖好，甚至可追溯到七八年前。

告知團員導師不雅行為

男生反被指誣衊

一名曾隨被告學習如何舉辦團康活動的男生在臉書提及，他曾嘗試告訴其他團員有關男導師的一些不雅行為，不料因男導師的形象太正面，大家反而指摘他意圖誣衊導師，也沒人相信他的話。

他表示，男導師很厲害“包裝”，在團康活動時都扮演一個好導師的角色；而且男導師也結識很多藝人及歌手好友，還不時會被政治人物邀請站台和參與主持活動。

他不排除，男導師10年內已對許多中學生下手，而嫌犯專選擇長相較帥的學生為目標，而在他通過臉書分享對方的醜事後，一些受害者也私下聯繫他，尋求他的意見。

“我擔心男導師可能會潛逃，希望所有曾被對方騷擾或性侵的受害者勇敢站出來，團結一致讓對方受到法律制裁。”