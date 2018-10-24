港首宗微信劫案 詐彈人劫便利店逼轉賬8千元

（香港24日訊）電子錢包近年在中國興起並日漸普及，令電子支付大行其道。香港發生首宗微信劫案，一名男子企圖打劫一家7-11便利店，要求店員微信轉賬1.5萬港元（約7966令吉）到他的微信賬戶，惟事敗逃走，警方正對事件展開調查。

事發在昨天早上，該名戴口罩、操華話的男子進入長沙灣一家7-11便利店，拉開上衣露出身上電線，以及掛在腰間聲稱是“炸彈”的黑色物體，威脅店內女職員用微信支付轉帳1.5萬元到他的賬戶。

女職員並沒有被嚇倒，隨即按動警鐘，男子見事敗奪門逃去。

香港不時發生便利店劫案，但以電子支付方式行劫卻聞所未聞，而據報在中國曾發生以微信支付打劫路人的案件。

女職員按警鐘嚇退

2017年11月，浙江省寧波奉化一名男子於凌晨持刀搶劫一名夜歸獨行女子，除了劫走300元人民幣（約180令吉）現金外，更以微信支付劫走其微信錢包內的450元（約270令吉）余額。

但因微信支付與銀行卡綁定，系統內包含個人身份記錄，涉事男子很快便被拘捕。

香港訊技資科技商會榮譽會長方保僑質疑該名劫匪是笨賊，因7-11便利店店員每次只可為客戶微信支付作上限5000元的增值（每日上限1萬)。

即使他得手成功轉賬5000元，一旦便利店通知微信公司，賊人的微信賬戶也可能很快便會被凍結，致無法使用盜款。