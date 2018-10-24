【獨家】父早逝 母聾盲 停課顧病母









（檳城24日訊）11歲男童自小喪父，與母親住在檳城打鎗埔組屋相依為命，幾年前母親因車禍導致視覺和聽覺漸失靈，更失去工作能力，年幼的他扛起家裡所有重擔，媽媽病了他就打電話叫德士或救護車，身上沒錢就睡醫院，吃媽媽在醫院吃剩的飯菜，就連學校也去不了，讓鄰居都心疼不已。

打鎗埔許多居民都知道這個孝順的男童，因為他總是在深夜不求助他人，一人推著輪椅帶著媽媽，自己打電話叫了德士或救傷車，帶媽媽去醫院。

吃媽媽醫院剩飯菜

陳禮恩是於7年前喪父，從小就給祖父和祖母拉拔長大，直到3歲餘那年，40歲母親吳月蘭才將他領回撫養。

幾年前母親因為一場車禍，導致視覺和聽覺逐漸失靈，更失去了工作能力。年幼的他便發揮了超強的能力，小小身軀扛起家裡所有重任，無微不至地照顧媽媽和自己的生活起居。

陳禮恩就讀的檳城商務小學，校方和老師也無人不曉這苦命的孩子，這些年都盡最大能力來幫助他，可惜他一直因為家境問題，無法正常成長，讓師長心痛無奈又遺憾。

菩提馨園暫收留病母

菩提馨園院長陳瑞萬從福利部處獲悉這案件後，決定挺身幫忙，也讓心靈法門義工一起去協助這對母子。

陳瑞萬決定暫時收留因重病無法自理的吳月蘭，讓陳禮恩先回到祖父和祖母身邊，並重返校園。他希望有盲人院可以收留吳月蘭，讓她可以重整身心，自力更生，並讓兒子回歸全新人生。

母眼耳惡化 生活陷困境

原本半盲半聾的吳月蘭之前是在超市當促銷員，和兒子的生活勉強還可以過。直到去年，她眼睛和耳朵忽然惡化，無法再正常行動，母子倆的生活就陷入困境，一些慈善團體和學校都有在幫助，包括提供食品和一點生活費，奈何也無法真正幫助他們脫離苦海。

鄰居說：“常常看到學校老師上門探訪他們，也有許多熱心人士免費打包食物給他們，我們不時也會帶點食物給他們，如今看到有老人院終於願意收留他母親，減輕這孩子的負擔，我們也真的高興啊！”

這對母子的住所滿屋都是垃圾，連一處可以溫習功課的空間也沒有。鄰居說，男童的母親眼盲又聽不到，只能不停地大聲叫喊兒子，偶爾也會動手打兒子。畢竟陳禮恩只是11歲的孩子，面對母親長期的打罵，也會煩躁和生氣，所以母子倆一對話，就是爭吵。

班主任心酸 盡力助禮恩

陳禮恩的班主任葉老師接受光明日報記者訪問時說，陳禮恩是一個非常乖巧和懂事的孩子，這孩子也非常聰明，可惜就是來自一個破碎的家庭，因為從小要照顧生病的媽媽，導致他一直無法如常上學，無法有一個正常的生活。

“我當了他2年的班主任，這孩子我一直很關注，也盡了最大能力幫助他。學校有提供免費早餐，也有免費提供他補習，他的午餐，我常常也自掏腰包買給他吃，禮恩雖然成績普通，但是一直都是一個非常聽話的孩子，我所教他的每一件事，他都有照做，坦白說，他真是一個非常不幸的孩子，我很想幫他。”

她說，原本禮恩有如常去學校上課，只是這兩個月因為他母親病情惡化，他一直要帶媽媽去醫院及照顧媽媽，所以常常沒辦法來學校。

“我問了他才知道，原來前陣子他因為急著送媽媽去醫院，傻傻地跟著媽媽上了救護車，什麼東西也沒帶，到了醫院發現身上沒錢，手提電話也沒帶，整整5天就睡在醫院守著媽媽，吃著媽媽在醫院吃剩的飯菜，學校也沒得去，直到媽媽出院。”

5天睡醫院

根據葉老師的了解，雖然學校有提供免費食物，但每個周六周日，禮恩就只是吃快熟麵和白粥。“他自己會煮一些粥和快熟麵，讓我感到很心酸的是，他告訴我，快熟麵他煮了當一餐，但快熟麵的料他不放，煮了白粥，就把那料放進，又是另外一餐。”

她說，據知，慈濟團體每月有提供500多令吉給這對母子，他們拿了一半來付屋子貸款，每個月就只剩兩三百令吉生活費。附近教會有提供干糧給他們，以往有一個熱心的德士司機每次載他去取免費干糧，如白米和油等，但是後來那司機去世了，他就只能自己走路去取。

“他現在要走約20分鐘的路程，再加上他一人取不來這樣多東西，就只能取一點，常常因為和媽媽要填飽肚子，有時會欠樓下雜貨店錢，他們的經濟真的很困難，吃都成問題。”

需人贊助送往安親班

葉老師說，她有問過陳禮恩，會不會覺得媽媽是他的負擔？陳禮恩回答說，媽媽太依賴他，一杯水也要叫他拿，他也很辛苦。如果可以，他想跟祖父一起住，因為在祖父家，他有時間可以做功課。

“陳禮恩其實最需要有人贊助他去安親班，他放學後去安親班，至少有人幫助他學習，晚上才回祖父家睡覺，暫時來說，我覺得是最好的方法，希望有熱心人士可以幫助他。”

盼盲人院收留吳月蘭

菩提馨園院長陳瑞萬說，由於他的專業是在照顧老人而並非照顧盲人，所以他希望有盲人院可以挺身幫忙，收留吳月蘭，幫助這對可憐的母子。

想幫助這對母子的善心人士，包括願意贊助陳禮恩安親班費用者，歡迎聯絡陳瑞萬（010-3969681）。

祖父願意照顧與保護

陳禮恩的祖父陳漢坤（86歲）說，孫子如果跟他們同住，是絕對沒有問題，因為他跟老伴都老了，在有生之年，絕對會盡最大能力照顧和保護孫子。

禮恩祖父和祖母目前在壟尾，跟女兒住在一起，雖然兩老退休了，但是他們可以靠兒女每月給他們的一點生活費帶大禮恩。