個唱滯銷 新劇失利 掉粉80萬 代言遭換 鹿晗認愛人氣暴跌

（北京24日訊）最近兩年，中國偶像養成類節目層出，粉絲們大概都在忙著換老公，但流量明星的路卻並不長遠，尤其如外界所說說靠臉吃飯也只是一時，再加上娛樂圈本身就是個更新換代比較快的行業，造星似乎已是流水線作業，加上每年的選秀節目又湧現了不少的新星，新人前來分流的情況下，老流量們確實岌岌可危，如果沒有過硬作品支撐，加上公開戀情的後果更如“見光死”，鹿晗便是一個活生生的例子。

鹿晗認愛之前，憑強大流量，陸續拿下《重返20歲》、《我是證人》《盜墓筆記》《擇天記》等影視資源，又靠著《奔跑吧》熱門綜藝，實力圈了不少粉；但從鹿晗去年10月認愛關曉彤之後，情況便出現變化，有關他在近來人氣糊了的說詞更頻頻出現，尤其是前陣子鄭州演唱會取消，被一眾黃牛爆料，票砸在手裡賣不出去，甚至低價甩出，都沒人前往。

雖然有粉絲力挺說這是抵制黃牛的結果，但鹿晗是否糊了的爭議還是達到了高潮。甚至被扒出一些代言遭換，但有意思的是，從微博粉絲數量來看，他公開戀情後，粉絲卻漲了不少，然而表面光鮮罷了，實際上粉絲的活躍度卻是下降了，從各種搜索指數來看確實有所下降，最高程度是減少了80萬的活躍粉。

商業價值受到挑戰

而公開戀情之後，鹿晗所加盟的綜藝《熱血街舞團》《這！就是對唱》，口碑和數據也很慘淡，更別提與關曉彤的定情之作《甜蜜暴擊》了，平均收視也是超低位數，跟同期的劇也沒得比，按照路人的說法，這劇甚麼時候播出和完結的一點動靜都沒有。

而從另外一方面來說，有失必有得，鹿晗所也是從公開戀情後，給人一種有擔當、比較可靠，爺們的形象，增加了不少路人好感。再加上鹿晗一向積極正能量，熱愛音樂、足球等個人魅力，讓他得到一些高端品牌的青睞，不過他目前的商業價值受到前所未有的挑戰，卻是一個事實。