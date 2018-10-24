財長：審貸不存報復心態 借丹2250萬支薪公僕





（吉隆坡24日訊）財政部長林冠英指出，聯邦政府已為吉蘭丹州政府提供2250萬令吉的貸款。

他透露，吉蘭丹州政府於6月向聯邦政府提出貸款申請，以便繳付薪金給州內公務員。

“他們原先申請2450萬令吉貸款作為管理用途包括支付工資，但聯邦政府只批准2250萬令吉，因為我們要快速，讓他們能夠支付公僕薪金。”

林冠英於今日在國會召開的記者會上，繼續對吉蘭吉蘭丹州政府向聯邦政府借貸支付該州公務員薪金課題開炮，並對數名吉蘭丹州伊斯蘭黨領袖批評他反馬來人及反伊斯蘭黨表示感到遺憾。

“他們竟然說我反馬來人及反伊斯蘭黨。當我提出事實與數據，聯邦政府已提供援助，為何還挑起宗教及種族問題？”

他說， 一般上只有不懂管理經濟的一方，才會用種族情緒來掩飾他們的無能。”

“我希望吉蘭丹州政府領導層回到正途，關注數據與事實。”

他不認為吉蘭丹州伊斯蘭黨領袖會撤回不實指控，因為他們自認有權發表指控，而且無需承認錯誤。

林冠英表明，財政部不會以報復心態來審核吉蘭丹州政府的借貸申請。

他說，他日後會再公佈吉蘭丹州新的借貸申請。

昨天，林冠英發文告說，吉蘭丹州政府截至去年12月31日仍欠聯邦政府3億8800萬令吉預支借貸，包括5990萬令吉的收入赤字撥款；此外，聯邦政府也提供吉蘭丹州政府1億令吉預付貸款，讓吉蘭丹州應付開支。

他也說，前首相拿督斯里納吉曾於1月28日在吉蘭丹州大臣面前說過同樣的話，但伊斯蘭黨領袖當時並沒有如此激烈反應，如今卻針對，“莫非我是更好下手的目標（Soft Target）？”