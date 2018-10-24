德國麻疹6週近千宗 孕婦受促暫勿遊日





（香港24日訊）剛曾到日本又或準備到日本的市民注意，香港衛生防護中心公佈，日本的德國麻疹個案持續上升，今年至上週三（17日）所錄得的1289宗個案中，達914宗在過去6週呈報。2017年、2016年及2015年，當地分別只錄得93、126及163宗。

中心指，日本當地今年暫時錄得的1289宗個案中，男性佔1062宗（82.4%），其中63%的男病人，年齡介乎30至49歲。今年累計發病率最高的地點，依次為千葉（每百萬人口37.6宗）、東京（每百萬人口32宗）和神奈川（每百萬人口17.9宗）。

中心呼籲，計劃前往日本的市民，出發前應先檢視有否注射過相關疫苗，又或曾經染過德國麻疹，以確定是否已有免疫力。另由於懷孕婦女不可接種含德國麻疹的疫苗，所有孕婦或計劃生育的婦女若對德國麻疹沒有免疫力，不應在該疫症爆發期間，前往日本。未滿1歲的兒童，亦因仍未適齡注射包括預防德國麻疹在內的混合疫苗，當局也不建議帶他們前往當地。

德國麻疹傳染性極高，可透過接觸病人的鼻咽分泌物而傳播，接觸飛沫或直接與病人接觸，均可能被感染。病人在出疹前一星期至出疹後一週，都可傳染別人。如於懷孕期間感染，尤其於懷孕首3個月的時候受感染，可導致胎兒異常。