【檳米桶山路土崩】犬搜2遍 確定沒受困者 搜救行動結束











（檳城23日訊）經過5天的搜尋行動後，搜救隊伍今日經過搜救犬在土崩現場搜查兩遍確定沒有受困者後，於下午6時20分宣佈搜尋結束。

檳州消拯主任沙頓說，搜救單位在完成所有標準作業程序，以及經過搜救犬在現場搜查兩遍後，於下午5時35分確定事發現場已沒有受困者。

他宣佈搜救行動結束後說，本次搜尋行動動員約80名來自各單位的拯救人員，以及得到天災特別拯救隊（SMART）消拯員配合，每日分3班搜尋，並向下挖掘至10公尺，今日甚至冒著土崩風險繼續搜尋失蹤者。

搜救隊伍昨日發現第13個，也是土崩現場的最後一個貨櫃時，該貨櫃已毀不成形。

搜救隊伍把災場分為3個區塊，第13個貨櫃落在第3區塊。

檳州消拯局副局長莫哈末索基說，基於缺乏照明設施，恐危及搜救員安危，搜救行動於昨晚10時許暫停，今早8時繼續，專注在移走第3區塊的泥堆。

土崩是於上週五1時15分發生，至今尋獲9具遺體，包括3名印尼籍男子、5名孟加拉籍男子及1名緬甸籍女子，另有4人受傷。

傅仰順：災場分3區搜尋

檳州消拯局區域行動官員傅仰順說，搜尋隊伍將災場分為3區，第一區為土崩發生處，貨櫃宿舍也在這一區。土崩發生後山泥瀉至第二區，並一直流至第3區才停止，13個被尋獲的貨櫃宿舍都散佈在這3區。

他在搜尋行動結束後帶領媒體進入災場講解救過程時說，受害者遺體多數在第1區及第2區被發現。

“土崩發生後，一些貨櫃宿舍被山泥沖至第2及第3區。”

他說，只有2名受害者的遺體在貨櫃宿舍內被發現，其餘的遺體都被埋在泥中。他相信事發當時，多數工友已逃出貨櫃，但來不及逃到安全處而被山泥淹沒。